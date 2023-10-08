«Чувствуют вольность и безнаказанность». Омичей возмутили курящие маленькие дети

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Омичи оказались в шоке из-за ситуации с курящими детьми. Пост с возмущениями опубликовали в группе «Голос Омска». Автор рассказывает:
«Дети стоят курят вейп. Мальчик на велосипеде лет 14, самому маленькому лет 8. Мальчик лет 10 посередине не курил».
Очевидец приложил к тексту и фото с героями поста. Говорит, это двор у дома №23/3 по улице Пригородная. Дети на замечания не отреагировали.
В комментариях нашлись свидетели похожих ситуаций. Рассказывают, что ребята курят демонстративно. «Призываю взрослых не оставлять без внимания подобное поведение детей. Пока не случится летальный исход, будут чувствовать вольность и безнаказанность таких поступков», — уверенно заявила одна из омичек.