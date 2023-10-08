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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

иллюстрация

«Чувствуют вольность и безнаказанность». Омичей возмутили курящие маленькие дети

8 октября 2023, 12:08
Фото: Midjourney
иллюстрация

Омичей возмутили курящие во дворе маленькие дети

На замечания очевидцев мальчики не реагируют.

Омичи оказались в шоке из-за ситуации с курящими детьми. Пост с возмущениями опубликовали в группе «Голос Омска». Автор рассказывает:

«Дети стоят курят вейп. Мальчик на велосипеде лет 14, самому маленькому лет 8. Мальчик лет 10 посередине не курил».

Очевидец приложил к тексту и фото с героями поста. Говорит, это двор у дома №23/3 по улице Пригородная. Дети на замечания не отреагировали.

двор на Пригороднойдвор на Пригородной
двор на Пригородной
Фото: скриншот паблика Голос Омска

В комментариях нашлись свидетели похожих ситуаций. Рассказывают, что ребята курят демонстративно. «Призываю взрослых не оставлять без внимания подобное поведение детей. Пока не случится летальный исход, будут чувствовать вольность и безнаказанность таких поступков», — уверенно заявила одна из омичек.

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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Жалобы#Соцсети#Новости
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