Курение убивает. Стало известно, сколько омичей стали жертвами непотушенных сигарет

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Так, с начала 2023 года неосторожное курение дома стало причиной 162 пожаров, в которых погиб 31 человек, а еще 15 получили травмы разной степени тяжести.
«В случае, если вы не готовы отказаться от вредной привычки, то следует строго соблюдать правила безопасности, чтобы не стать виновником пожара в результате неосторожности при курении», — комментирует главный госинспектор Омской области по пожарному надзору, полковник внутренней службы Максим Новиков.
В пресс-службе МЧС также напоминают, что неосторожное курение может стать причиной пожара не только в доме курящего. Бросая окурок с балкона или окна, он может попасть на лоджии и в открытые окна соседей, и спровоцировать возгорание в их квартирах.
Опасно и курение в постели. Большинство текстильного материала легко поддается распространению огня, поэтому сигареты следует тушить только в пепельнице. Она должна быть из негорючего материала, а немного воды в ней поможет сделать ее безопаснее.