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Пожары из-за курения дома унесли больше трех десятков жизней омичей в этом году

Курение убивает. Стало известно, сколько омичей стали жертвами непотушенных сигарет

28 сентября 2023, 10:31
Фото: 1MI

Пожары из-за курения дома унесли больше трех десятков жизней омичей в этом году

В управлении МЧС России по Омской области рассказали, что сигареты не только портят здоровье, но и являются частой причиной пожаров.

Так, с начала 2023 года неосторожное курение дома стало причиной 162 пожаров, в которых погиб 31 человек, а еще 15 получили травмы разной степени тяжести.

«В случае, если вы не готовы отказаться от вредной привычки, то следует строго соблюдать правила безопасности, чтобы не стать виновником пожара в результате неосторожности при курении», — комментирует главный госинспектор Омской области по пожарному надзору, полковник внутренней службы Максим Новиков.

В пресс-службе МЧС также напоминают, что неосторожное курение может стать причиной пожара не только в доме курящего. Бросая окурок с балкона или окна, он может попасть на лоджии и в открытые окна соседей, и спровоцировать возгорание в их квартирах.

Опасно и курение в постели. Большинство текстильного материала легко поддается распространению огня, поэтому сигареты следует тушить только в пепельнице. Она должна быть из негорючего материала, а немного воды в ней поможет сделать ее безопаснее.

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#Омск#Омская область#Пожары#Пожарная безопасность#Пожар с погибшими#Курение#Новости#Опасность#Пожарная опасность#Анастасия Баянова#Курение в доме#Опасность крения
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