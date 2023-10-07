Виталий Хоценко поздравил «Авангард» и болельщиков с днем рождения G-Drive Арены

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Перед началом матча на сцене у главного входа выступала группа «Рви Меха — Оркестр», в ЭКСПО все желающие могли сделать памятные снимки в фотозоне «С днем рождения, G-Drive Арена», было организовано много многой локаций для развлечений посетителей всех возрастов.
В честь дня рождения арены дети создавали праздничные тематические открытки. Гостям выдавали праздничные колпачки и потом предложили всем вместе задуть праздничную свечу, перед началом матче на лед вышли фигуристы.
«Ровно год назад в наш регион вернулся хоккей, мы ждали этого почти 4 года и дождались! Омск получил самую современную арену, за прошлый год она выиграла несколько наград и стала самой посещаемой ареной России! И я уверен, что хорошим подарком для всех омичей, региона, города и самой G-Drive Арены будет триумф „Авангарда“ в Кубке Гагарина, поэтому давайте пожелаем нашей команде победить и в этом, и в следующем году», — обратился к трибунам губернатор.
После торжественной речи Виталий Хоценко дал страт матчу ударом в барабан.