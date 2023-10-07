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Виталий Хоценко поздравил «Авангард» и болельщиков с днем рождения G-Drive Арены

Виталий Хоценко поздравил «Авангард» и болельщиков с днем рождения G-Drive Арены

7 октября 2023, 14:16
Фото: Правительство Омской области
Празднование дня рождения самой современной арены России состоялось на матче «Авангарда» и челябинского «Трактора».

Перед началом матча на сцене у главного входа выступала группа «Рви Меха — Оркестр», в ЭКСПО все желающие могли сделать памятные снимки в фотозоне «С днем рождения, G-Drive Арена», было организовано много многой локаций для развлечений посетителей всех возрастов.

В честь дня рождения арены дети создавали праздничные тематические открытки. Гостям выдавали праздничные колпачки и потом предложили всем вместе задуть праздничную свечу, перед началом матче на лед вышли фигуристы.

«Ровно год назад в наш регион вернулся хоккей, мы ждали этого почти 4 года и дождались! Омск получил самую современную арену, за прошлый год она выиграла несколько наград и стала самой посещаемой ареной России! И я уверен, что хорошим подарком для всех омичей, региона, города и самой G-Drive Арены будет триумф „Авангарда“ в Кубке Гагарина, поэтому давайте пожелаем нашей команде победить и в этом, и в следующем году», — обратился к трибунам губернатор.

После торжественной речи Виталий Хоценко дал страт матчу ударом в барабан.

Фото: Правительство Омской области
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#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#Анастасия Баянова
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