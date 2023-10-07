Виталий Хоценко поздравил «Авангард» и болельщиков с днем рождения G-Drive Арены

Перед началом матча на сцене у главного входа выступала группа «Рви Меха — Оркестр», в ЭКСПО все желающие могли сделать памятные снимки в фотозоне «С днем рождения, G-Drive Арена», было организовано много многой локаций для развлечений посетителей всех возрастов.