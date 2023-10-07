Хоценко поручил обеспечить контроль за качеством строительства по нацпроектам

В ходе заседания губернатор указал на необходимость контроля за качеством выполнения работ, срывов по срокам ввода в эксплуатацию не должно быть допущено. Хоценко обратил внимание и на то, что каждый подрядчик и субподрядчик, ведущий строительство в рамках национальных проектов, должен быть зарегистрирован в Омской области как налогоплательщик.