Хоценко поручил обеспечить контроль за качеством строительства по нацпроектам

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Министр строительства Омской области Александр Рашко сообщил, что регион участвует в 22 мероприятиях, предусмотренных на федеральном уровне. Кроме того, министерство строительства участвует в реализации шести мероприятий.
Ведется работа и реконструкция объектов, подведомственных Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области и другим министерствам. Некоторые из них уже сданы, а какие-то находятся на стадии завершения. Однако присутствуют и те, где отмечается существенное отставание от графика.
В ходе заседания губернатор указал на необходимость контроля за качеством выполнения работ, срывов по срокам ввода в эксплуатацию не должно быть допущено. Хоценко обратил внимание и на то, что каждый подрядчик и субподрядчик, ведущий строительство в рамках национальных проектов, должен быть зарегистрирован в Омской области как налогоплательщик.