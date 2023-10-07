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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:28

Хоценко поручил обеспечить контроль за качеством строительства по нацпроектам

Хоценко поручил обеспечить контроль за качеством строительства по нацпроектам

7 октября 2023, 12:25
Фото: Правительство Омской области
Заседание областного координационного штаба по этому вопросу прошло сегодня, 7 октября.

Министр строительства Омской области Александр Рашко сообщил, что регион участвует в 22 мероприятиях, предусмотренных на федеральном уровне. Кроме того, министерство строительства участвует в реализации шести мероприятий.

Ведется работа и реконструкция объектов, подведомственных Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области и другим министерствам. Некоторые из них уже сданы, а какие-то находятся на стадии завершения. Однако присутствуют и те, где отмечается существенное отставание от графика.

В ходе заседания губернатор указал на необходимость контроля за качеством выполнения работ, срывов по срокам ввода в эксплуатацию не должно быть допущено. Хоценко обратил внимание и на то, что каждый подрядчик и субподрядчик, ведущий строительство в рамках национальных проектов, должен быть зарегистрирован в Омской области как налогоплательщик.

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