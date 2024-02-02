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Фабрика проектов

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Февраль
Молодая финалистка поделилась впечатлениями от проекта «Омская область: ПРОдвижение»
В 25 лет Екатерина Калашникова является руководителем отдела маркетинга и продаж в музее им. М. А. Врубеля.
2 февраля, 10:52
Октябрь 2023
Хоценко поручил обеспечить контроль за качеством строительства по нацпроектам
Заседание областного координационного штаба по этому вопросу прошло сегодня, 7 октября.
7 октября 2023, 12:25
Сентябрь 2023
Акция «Фабрика проектов» продолжит работу в Омске до середины октября
11 сентября 2023, 10:26
Август 2023
Омские активисты хотят благоустроить Аллею Ангелов с помощью «Фабрики проектов»
Инициативы местных жителей поддерживаются в рамках социальной акции «Решают люди».
23 августа 2023, 04:47
Омичам помогают создать спортплощадки на «Фабрике проектов»
Жители города очень заботятся об организации детского досуга.
10 августа 2023, 06:59
Омичи воплощают в жизнь идеи по благоустройству города с помощью «Фабрики проектов»
Все желающие могут получить консультацию по тому, как реализовать тот или иной проект.
3 августа 2023, 04:56

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