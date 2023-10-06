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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:44

Омские пожарные ликвидировали возгорание 30 квадратных метров мусора

Омские пожарные ликвидировали возгорание 30 квадратных метров мусора

6 октября 2023, 11:23
Фото: Город55
Сообщение о крупном пожаре поступило в часть МЧС сегодня, 6 октября, в 16:52.

Черный дым — последствия горения десятков квадратах метров мусора — было видно далеко за пределами района, где произошел пожар. В министерстве по чрезвычайным ситуациям Городу55 сообщили, что очаг возгорания находился по адресу ул. 10 лет Октября.

На место происшествия прибыли 2 единицы пожарной техники, возгорание, общей площадью 30 квадратных метров, удалось ликвидировать за 10 минут. В тушении приняли участие 9 человек личного состава МЧС.

Фото: Город55
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