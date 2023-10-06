Омские пожарные ликвидировали возгорание 30 квадратных метров мусора

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Черный дым — последствия горения десятков квадратах метров мусора — было видно далеко за пределами района, где произошел пожар. В министерстве по чрезвычайным ситуациям Городу55 сообщили, что очаг возгорания находился по адресу ул. 10 лет Октября.
На место происшествия прибыли 2 единицы пожарной техники, возгорание, общей площадью 30 квадратных метров, удалось ликвидировать за 10 минут. В тушении приняли участие 9 человек личного состава МЧС.