Сгорели баня и кухня. В Омской области случился крупный пожар на дачном участке

По данным пресс-центре ведомства, сгорели баня и летняя кухня. Общая площадь пожара составила 35 кв м. Когда спасатели прибыли на место, была угроза, что огонь перейдет на стоящий рядом садовый домик. К 16:25 пожарным удалось ликвидировать возгорание.