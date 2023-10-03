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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:21

В Омской области случился крупный пожар на дачном участке

Сгорели баня и кухня. В Омской области случился крупный пожар на дачном участке

3 октября 2023, 06:17
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В Омской области случился крупный пожар на дачном участке

На ликвидацию возгорания потребовалось два часа.

Вчера днем, 2 октября, на территории садового товарищества «Океан» (Дружинское сельское поселение) случился пожар на одном из участков. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 14:39.

Видео: ГУ МЧС РФ по Омской области

По данным пресс-центре ведомства, сгорели баня и летняя кухня. Общая площадь пожара составила 35 кв м. Когда спасатели прибыли на место, была угроза, что огонь перейдет на стоящий рядом садовый домик. К 16:25 пожарным удалось ликвидировать возгорание.

На месте работали 15 человек, было задействовано три специальных автомобиля. Экспертам предстоит выяснить причину пожара и оценить материальный ущерб. О пострадавших не сообщается.

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#Видео#Омск#Омская область#Пожары#Дача#Новости#Возгорание#Алина Ясинская
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