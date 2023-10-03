Сгорели баня и кухня. В Омской области случился крупный пожар на дачном участке

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:21
Вчера днем, 2 октября, на территории садового товарищества «Океан» (Дружинское сельское поселение) случился пожар на одном из участков. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 14:39.
По данным пресс-центре ведомства, сгорели баня и летняя кухня. Общая площадь пожара составила 35 кв м. Когда спасатели прибыли на место, была угроза, что огонь перейдет на стоящий рядом садовый домик. К 16:25 пожарным удалось ликвидировать возгорание.
На месте работали 15 человек, было задействовано три специальных автомобиля. Экспертам предстоит выяснить причину пожара и оценить материальный ущерб. О пострадавших не сообщается.