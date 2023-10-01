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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

иллюстрация

Осень не наступит. Омичей снова ждет «бабье лето»

1 октября 2023, 07:20
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске похолодает до -7 и резко потеплеет до +20

На смену ночным заморозкам придет резкое дневное потепление.

Омские синоптики представили прогноз на ближайшие дни. В первую ночь октября при прояснении ожидается похолодание до -7 градусов. Ветер слабый, местами туман.

Новая неделя начнется тепло: +13…+18. Порывы ветра в первые дни октября не превысят 11 метров в секунду. В ночь на вторник в некоторых районах похолодает до -5 градусов.

В дневные часы 3 октября ожидается потепление до +20. Без осадков. Аналогичную погоду в Обь-Иртышском УГМС прогнозируют и на среду.

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прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС
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#Общество#Город#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Потепление#Новости
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