Осень не наступит. Омичей снова ждет «бабье лето»

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Омские синоптики представили прогноз на ближайшие дни. В первую ночь октября при прояснении ожидается похолодание до -7 градусов. Ветер слабый, местами туман.
Новая неделя начнется тепло: +13…+18. Порывы ветра в первые дни октября не превысят 11 метров в секунду. В ночь на вторник в некоторых районах похолодает до -5 градусов.
В дневные часы 3 октября ожидается потепление до +20. Без осадков. Аналогичную погоду в Обь-Иртышском УГМС прогнозируют и на среду.