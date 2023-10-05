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Updated Сегодня, 06:52

иллюстрация

Ушла и не вернулась. В Омской области исчезла девушка с татуировкой на шее

5 октября 2023, 06:50
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области исчезла девушка с татуировкой на шее

Поиски ведутся уже четыре дня.

В понедельник, 2 октября, в Омской области пропала 17-летняя девушка. Это случилось в деревне Халдеевка (Омский район). Она вышла из дома по улице Восточная в 9 утра и не вернулась.

В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» рассказали, что ее рост составляет 164-166 см. Она среднего телосложения, у нее карие глаза, темные прямые волосы до пояса. В качестве особых примет выделили татуировку на шее. Девушка сделала надпись на иностранном языке.

В день исчезновения она была одета в черную кожаную куртку, такого же цвета джинсы и белые кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят звонить по телефонам 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или в полицию.

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Пропала девушка#Доброспас#Алина Ясинская
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