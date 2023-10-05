Ушла и не вернулась. В Омской области исчезла девушка с татуировкой на шее

В день исчезновения она была одета в черную кожаную куртку, такого же цвета джинсы и белые кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят звонить по телефонам 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или в полицию.