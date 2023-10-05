Омскую «Тепловую» хотят банкротить еще и торговцы топливом из Новосибирска

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Общество с ограниченной ответственностью «Гросс Ойл», зарегистрированное в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«Гросс Ойл» специализируется на оптовой торговле топливом, его доход за 2022 год составил 18 млн рублей при общей выручке, превышающей 155 млн. Пост генерального директора фирмы занимает Эдуард Шебзухов.
Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на кредитора. В отношении ТК дело о банкротстве пока не начиналось.
Кстати, «Тепловая» совсем недавно превратилась из МУПа в акционерное общество, но кредиторов ТК это ни в коем случае не останавливает. Только на прошлой неделе мы писали о требованиях «Техмашюнита» из Москвы и «АДС Групп» из Екатеринбурга.