Омич пойдет под суд за попытку изнасиловать проводницу поезда

Инцидент случился в июле 2023 года. Когда пассажирский поезд находился в Новосибирской области, мужчина пришел к работнику в купе-вагон и попытался изнасиловать. Женщина сопротивлялась и кричала о помощи. Ее услышал другой пассажир, который спас проводника от злоумышленника.