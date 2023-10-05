Омич пойдет под суд за попытку изнасиловать проводницу поезда

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Жителя Омска будут судить за попытку изнасиловать женщину в поезде. По информации новосибирских транспортных следователей, он напал на проводницу.
Инцидент случился в июле 2023 года. Когда пассажирский поезд находился в Новосибирской области, мужчина пришел к работнику в купе-вагон и попытался изнасиловать. Женщина сопротивлялась и кричала о помощи. Ее услышал другой пассажир, который спас проводника от злоумышленника.
Омич полностью признал вину. В скором времени это уголовное дело рассмотрит суд. Новосибирский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили в пресс-центре новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.
Ранее Город55 писал о том, что в омской колонии осужденный взял в заложники работника медицинского блока.