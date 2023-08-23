В омской колонии, где заключенный взял в заложники медсестру, сменилось руководство

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:34
В лечебном исправительном учреждении №2 УФСИН по Омской области появился новый начальник. Город55 уже писал о том, что руководитель ЛИУ-2 Александр Власов стал врио начальника ИК-6, заменив Игоря Федорцова. С 22 августа ЛИУ-2 руководит Валерий Кехтер, прежде занимавший должность начальника ЛИУ-10. Как и Власов, Кехтер является временно исполняющим обязанности.
ЛИУ-2 в этом месяце попадало в новости и по другому поводу. Именно в этой колонии 3 августа один из заключенных захватил в заложники медсестру, угрожая ей ножом. Обошлось без серьезных последствий, но после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.