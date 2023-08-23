В омской колонии, где заключенный взял в заложники медсестру, сменилось руководство

ЛИУ-2 в этом месяце попадало в новости и по другому поводу. Именно в этой колонии 3 августа один из заключенных захватил в заложники медсестру, угрожая ей ножом. Обошлось без серьезных последствий, но после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.