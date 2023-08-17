Ликвидация «Компура» перешла в решающую стадию

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Прописанное в Омске закрытое акционерное общество «Мясоперерабатывающий концерн „Компур“» в ближайшее время может прекратить свое существование. Как следует из открытых данных, 16 августа было подано заявление о ликвидации юридического лица. Процесс ликвидации был запущен по инициативе единственного акционера еще в начале апреля, когда был назначен ликвидатор — Дмитрий Ожигов (до этого генеральный директор компании).
Концерн был зарегистрирован в 2002 году и долго был одним из крупнейших в Омске производителей мяса и мясной продукции. В 2017 году у «Компура» начались серьезные финансовые проблемы, последний финансовый год он закончил с мизерной выручкой (меньше 10 млн рублей) и с убытком в 200 тысяч.
Решение об окончательной ликвидации может быть принято уже на следующей неделе, 24 августа.