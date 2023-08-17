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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

иллюстрация

Ликвидация «Компура» перешла в решающую стадию

17 августа 2023, 10:43
Фото: 1MI
иллюстрация
Единственный акционер инициировал этот процесс еще в начале апреля.

Прописанное в Омске закрытое акционерное общество «Мясоперерабатывающий концерн „Компур“» в ближайшее время может прекратить свое существование. Как следует из открытых данных, 16 августа было подано заявление о ликвидации юридического лица. Процесс ликвидации был запущен по инициативе единственного акционера еще в начале апреля, когда был назначен ликвидатор — Дмитрий Ожигов (до этого генеральный директор компании).

Концерн был зарегистрирован в 2002 году и долго был одним из крупнейших в Омске производителей мяса и мясной продукции. В 2017 году у «Компура» начались серьезные финансовые проблемы, последний финансовый год он закончил с мизерной выручкой (меньше 10 млн рублей) и с убытком в 200 тысяч.

Решение об окончательной ликвидации может быть принято уже на следующей неделе, 24 августа.

Выручка омской компании «Компур» уменьшилась за год в 30 раз
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#Николай Эйхвальд#Компур#Бизнес#Новости
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