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Ушаковы объединяют две своих фирмы в Забайкалье

Ушаковы объединяют две своих фирмы в Забайкалье

4 октября 2023, 05:05
Фото: 1MI
«Медиа-Альянс» скоро присоединят к «Панамателекому».

В городе Чита скоро произойдет слияние двух обществ с ограниченной ответственностью — «Панамателеком» и «Медиа-Альянс». Обе фирмы специализируются на радиовещании, зарегистрированы в одном и том же доме на улице Бутина (различаются только помещения, 6 и 3 соответственно), у обеих один и тот же набор учредителей. По 38% в каждом случае принадлежат Татьяне Викторовне и Александру Александровичу Ушаковым, остальные 24% записаны на ООО «МКР-Медиа».

— После завершения реорганизации в форме присоединения ООО «Панамателеком» продолжит свою деятельность, — говорится в официальном сообщении о слиянии. — ООО «Медиа-Альянс» прекратит свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения.

Учредители этих компаний тесно связаны с Омском. Татьяна Ушакова и ее брат Иван Поляков являются акционерами-мажоритариями омского радиозавода имени Попова. Александр Ушаков (сын Татьяны Ушаковой) тоже владел пакетом акций радиозавода, но в текущем году от него отказался, а старшие члены семьи передали свои акции в паевой инвестиционный фонд. Ушаков является гендиректором «МКР-Медиа», учрежденной его матерью и дядей. Ему принадлежит и ряд бизнес-активов, зарегистрированных в Омске, Москве, Красноярске и Чите.

Отметим, что управляет и «Панамателекомом», и «Медиа-Альянсом» компания «Сибирь Глобал Медиа», зарегистрированная в Новосибирске и принадлежащая все той же «МКР-Медиа».

Александр Ушаков-младший стал совладельцем семейной фирмы в Чите
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Слияние фирм#Александр Ушаков-младший
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