Ушаковы объединяют две своих фирмы в Забайкалье

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В городе Чита скоро произойдет слияние двух обществ с ограниченной ответственностью — «Панамателеком» и «Медиа-Альянс». Обе фирмы специализируются на радиовещании, зарегистрированы в одном и том же доме на улице Бутина (различаются только помещения, 6 и 3 соответственно), у обеих один и тот же набор учредителей. По 38% в каждом случае принадлежат Татьяне Викторовне и Александру Александровичу Ушаковым, остальные 24% записаны на ООО «МКР-Медиа».
— После завершения реорганизации в форме присоединения ООО «Панамателеком» продолжит свою деятельность, — говорится в официальном сообщении о слиянии. — ООО «Медиа-Альянс» прекратит свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения.
Учредители этих компаний тесно связаны с Омском. Татьяна Ушакова и ее брат Иван Поляков являются акционерами-мажоритариями омского радиозавода имени Попова. Александр Ушаков (сын Татьяны Ушаковой) тоже владел пакетом акций радиозавода, но в текущем году от него отказался, а старшие члены семьи передали свои акции в паевой инвестиционный фонд. Ушаков является гендиректором «МКР-Медиа», учрежденной его матерью и дядей. Ему принадлежит и ряд бизнес-активов, зарегистрированных в Омске, Москве, Красноярске и Чите.
Отметим, что управляет и «Панамателекомом», и «Медиа-Альянсом» компания «Сибирь Глобал Медиа», зарегистрированная в Новосибирске и принадлежащая все той же «МКР-Медиа».