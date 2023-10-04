Ушаковы объединяют две своих фирмы в Забайкалье

В городе Чита скоро произойдет слияние двух обществ с ограниченной ответственностью — «Панамателеком» и «Медиа-Альянс». Обе фирмы специализируются на радиовещании, зарегистрированы в одном и том же доме на улице Бутина (различаются только помещения, 6 и 3 соответственно), у обеих один и тот же набор учредителей. По 38% в каждом случае принадлежат Татьяне Викторовне и Александру Александровичу Ушаковым, остальные 24% записаны на ООО «МКР-Медиа».