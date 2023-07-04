Александр Ушаков-младший стал совладельцем семейной фирмы в Чите

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В обществе с ограниченной ответственностью «Панамателеком» изменился список владельцев. 24% уставного капитала этой фирмы принадлежат ООО «МКР-Медиа», а 38% — Татьяне Ушаковой. Остальные 38% принадлежали самому ООО, но 3 июля перешли к Александру Ушакову.
«Панамателеком» зарегистрирован в Чите на улице Бутина, но при этом тесно связан с Омском. Эта компания аффилирована с «Межгосударственной корпорацией развития», учредители которой — Иван Поляков и его сестра Татьяна Ушакова, акционеры-мажоритарии омского радиозавода имени Попова. Александр Ушаков (сын Татьяны Ушаковой) тоже владел пакетом акций радиозавода, но недавно от него отказался, а старшие члены семьи передали свои акции в паевой инвестиционный фонд.
На прошлой неделе мы писали о том, что Ушаков уволился с поста директора «Омской телевизионной компании». Он остается владельцем ряда бизнес-активов, зарегистрированных в Омске, Москве и Красноярске, а теперь к ним прибавилась фирма из Читы.
Отметим, что «Панамателеком» специализируется на «деятельности в области радиовещания». Им управляет компания «Сибирь Глобал Медиа», зарегистрированная в Новосибирске и принадлежащая «МКР-Медиа».