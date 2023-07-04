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Александр Ушаков-младший стал совладельцем семейной фирмы в Чите

4 июля 2023, 05:37
Фото: 1MI
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«Панамателеком» специализируется в сфере радиовещания.

В обществе с ограниченной ответственностью «Панамателеком» изменился список владельцев. 24% уставного капитала этой фирмы принадлежат ООО «МКР-Медиа», а 38% — Татьяне Ушаковой. Остальные 38% принадлежали самому ООО, но 3 июля перешли к Александру Ушакову.

«Панамателеком» зарегистрирован в Чите на улице Бутина, но при этом тесно связан с Омском. Эта компания аффилирована с «Межгосударственной корпорацией развития», учредители которой — Иван Поляков и его сестра Татьяна Ушакова, акционеры-мажоритарии омского радиозавода имени Попова. Александр Ушаков (сын Татьяны Ушаковой) тоже владел пакетом акций радиозавода, но недавно от него отказался, а старшие члены семьи передали свои акции в паевой инвестиционный фонд.

На прошлой неделе мы писали о том, что Ушаков уволился с поста директора «Омской телевизионной компании». Он остается владельцем ряда бизнес-активов, зарегистрированных в Омске, Москве и Красноярске, а теперь к ним прибавилась фирма из Читы.

Отметим, что «Панамателеком» специализируется на «деятельности в области радиовещания». Им управляет компания «Сибирь Глобал Медиа», зарегистрированная в Новосибирске и принадлежащая «МКР-Медиа».

Александр Ушаков-младший уволился из «Омской телевизионной компании»
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#Николай Эйхвальд#Чита#Бизнес#Новости#Александр Ушаков#МКР-Медиа
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