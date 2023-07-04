Александр Ушаков-младший стал совладельцем семейной фирмы в Чите

«Панамателеком» зарегистрирован в Чите на улице Бутина, но при этом тесно связан с Омском. Эта компания аффилирована с «Межгосударственной корпорацией развития», учредители которой — Иван Поляков и его сестра Татьяна Ушакова, акционеры-мажоритарии омского радиозавода имени Попова. Александр Ушаков (сын Татьяны Ушаковой) тоже владел пакетом акций радиозавода, но недавно от него отказался, а старшие члены семьи передали свои акции в паевой инвестиционный фонд.