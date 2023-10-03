В Омске вопросами укрепления общественного здоровья займется специальный совет

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В Омске создают межведомственный координационный совет, который займется вопросами укрепления общественного здоровья. Соответствующий указ 29 сентября подписал и. о. губернатора Омской области Дмитрий Ушаков.
Как следует из документа, совету предстоит подготавливать предложения по повышению эффективности направленных на укрепление общественного здоровья мероприятий, координировать взаимодействие между минздравом, заинтересованными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, научными и иными организациями.
Руководить работой координационного совета будет зампредседателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. Его заместителем в совете стал министр здравоохранения Александр Мураховский. Секретарем назначили начальника управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Ольгу Мигунову.
Постоянными членами совета также стали сотрудники облправительства — Ольга Боровская, Оксана Груздева, Лариса Машинская, Дмитрий Пестряков, Лариса Пономарева, Ольга Степанова, Иван Шеин и Вячеслав Шестаков. По согласованию на заседания совета могут приглашать представителей сферы здравоохранения, МЧС, УМВД по Омской области, Фонда пенсионного и социального страхования и общественных организаций.