В Омске вопросами укрепления общественного здоровья займется специальный совет

Постоянными членами совета также стали сотрудники облправительства — Ольга Боровская, Оксана Груздева, Лариса Машинская, Дмитрий Пестряков, Лариса Пономарева, Ольга Степанова, Иван Шеин и Вячеслав Шестаков. По согласованию на заседания совета могут приглашать представителей сферы здравоохранения, МЧС, УМВД по Омской области, Фонда пенсионного и социального страхования и общественных организаций.