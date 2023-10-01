Более 600 омичей у Птичьей гавани. Объясняем, что произошло

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
1 октября в Омске прошел спортивный праздник — день ходьбы. Это традиционная Всероссийская акция. В этом году мероприятие приурочили к акции «10 тысяч шагов к жизни» на Всемирный день сердца.
Место проведения — природный парк «Птичья гавань». Он — единственный в России природный водный парк в черте города. Там обитает около 100 видов птиц.
На старт вышли более 600 омичей. Все преодолели дистанцию в три километра. Самая юная участница родилась в мае этого года. А наиболее опытный — Бари Хасанигин — отметил в 2023-м свой 87 день рождения.
Перед пешеходной дистанцией была разминка. Гостям также предложили различные активности: проверка на меткость, мас-рестлинг, гиря, прыжок в длину, пресс, отжимания.