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Published Сегодня, 08:50

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Разбор завалов и помощь пострадавшим. В Омске пройдут учения по гражданской обороне

2 октября 2023, 08:50
Фото: Город55
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В Омске с 5 утра начнется тренировка с эвакуацией по гражданской обороне

Также 4 октября ожидается проверка систем оповещения. Омичей просят сохранять спокойствие.

Завтра, 3 октября, в Омске пройдут учения по гражданской обороне. Тренировка начнется в 5 часов утра и закончится в 17:00, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Будут развернуты эвакуационные пункты. Как ранее сообщал Город55, с железнодорожного вокзала людей эвакуируют в Марьяновку.

На заводе имени Баранова отработают спасение пострадавших из-под завалов. В среду, 4 октября, в Омской области ожидается проверка систем оповещения с включением сирен. Жителей региона просят сохранять спокойствие.

Учения состоятся по всей стране. По легенде, тренировка пройдет в условиях военного положения и разрушения 70% жилья.

Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне
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#Общество#Омск#Омская область#Учения#Гражданская оборона#Сирена#Евгений Игишев#Тренировка
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