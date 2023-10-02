Разбор завалов и помощь пострадавшим. В Омске пройдут учения по гражданской обороне

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Завтра, 3 октября, в Омске пройдут учения по гражданской обороне. Тренировка начнется в 5 часов утра и закончится в 17:00, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Будут развернуты эвакуационные пункты. Как ранее сообщал Город55, с железнодорожного вокзала людей эвакуируют в Марьяновку.
На заводе имени Баранова отработают спасение пострадавших из-под завалов. В среду, 4 октября, в Омской области ожидается проверка систем оповещения с включением сирен. Жителей региона просят сохранять спокойствие.
Учения состоятся по всей стране. По легенде, тренировка пройдет в условиях военного положения и разрушения 70% жилья.