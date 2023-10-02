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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

иллюстрация

На этой неделе в Омске заработают сирены. Объясняем, почему

2 октября 2023, 09:25
Фото: Город55
иллюстрация

В середине недели в Омске заработают сирены

Также в области запланировали несколько учений.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о плане основных мероприятий города, касающихся гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2023 год.

Согласно документу, в среду, 4 октября, в Омске проведут проверку систем оповещения. Помимо включения сирен планируется замещение сигналов теле и радиоканалов. Из-за этого могут возникать помехи.

Во вторник, 3 октября, в городе состоятся учения по гражданской обороне. Мероприятие запланировано на 5 утра. Тренировку будут проводить в течение всего дня до 17 часов. Планируется эвакуация населения с железнодорожного вокзала в Марьяновский район.

Кроме того, на заводе имени Баранова отработают спасение пострадавших из-под завалов.

Разбор завалов и помощь пострадавшим. В Омске пройдут учения по гражданской обороне
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Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Новости#Сирены#Алина Ясинская
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