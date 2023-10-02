На этой неделе в Омске заработают сирены. Объясняем, почему

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о плане основных мероприятий города, касающихся гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2023 год.
Согласно документу, в среду, 4 октября, в Омске проведут проверку систем оповещения. Помимо включения сирен планируется замещение сигналов теле и радиоканалов. Из-за этого могут возникать помехи.
Во вторник, 3 октября, в городе состоятся учения по гражданской обороне. Мероприятие запланировано на 5 утра. Тренировку будут проводить в течение всего дня до 17 часов. Планируется эвакуация населения с железнодорожного вокзала в Марьяновский район.
Кроме того, на заводе имени Баранова отработают спасение пострадавших из-под завалов.