На этой неделе в Омске заработают сирены. Объясняем, почему

Во вторник, 3 октября, в городе состоятся учения по гражданской обороне. Мероприятие запланировано на 5 утра. Тренировку будут проводить в течение всего дня до 17 часов. Планируется эвакуация населения с железнодорожного вокзала в Марьяновский район.