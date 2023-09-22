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Published Сегодня, 11:53

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В Омске на бульваре Победы продолжаются работы по восстановлению крыши после пожара

В Омске на бульваре Победы продолжаются работы по восстановлению крыши после пожара

22 сентября 2023, 11:53
Фото: Администрация города Омска
Администрация Центрального округа рассказала о ходе работ и ближайших планах по восстановлению пострадавшей кровли.

Сейчас уже завершены работы по устройству деревянной конструкции кровли: установлена стропильная система, обрешётка, смонтированы настенные желоба по периметру дома, а также восстановлен водосток.

«На крыше еще необходимо выполнить замену засыпного утеплителя чердачного перекрытия, облицовку и ремонт вентиляционных шахт. Специалисты окружной администрации оказали помощь жителям пострадавших квартир в оформлении документов на получение материальной помощи», — рассказал начальник отдела содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зелёного строительства Центрального округа Федор Аксенов.

Восстановлением крыши многоквартирного дома по договору с управляющей компанией ООО «УК ВиТа» занимается подрядная организация ООО «РКС „Лидер“. Общая сумма проводимых работ — более 9 млн рублей, средства были выделены городу из регионального бюджета.

Фото: Администрация города Омска
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#Ремонт#Омск#Реконструкция#Пожары#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара#Ночной пожар на бульваре Победы#Анастасия Баянова
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