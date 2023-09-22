В Омске на бульваре Победы продолжаются работы по восстановлению крыши после пожара

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Сейчас уже завершены работы по устройству деревянной конструкции кровли: установлена стропильная система, обрешётка, смонтированы настенные желоба по периметру дома, а также восстановлен водосток.
«На крыше еще необходимо выполнить замену засыпного утеплителя чердачного перекрытия, облицовку и ремонт вентиляционных шахт. Специалисты окружной администрации оказали помощь жителям пострадавших квартир в оформлении документов на получение материальной помощи», — рассказал начальник отдела содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зелёного строительства Центрального округа Федор Аксенов.
Восстановлением крыши многоквартирного дома по договору с управляющей компанией ООО «УК ВиТа» занимается подрядная организация ООО «РКС „Лидер“. Общая сумма проводимых работ — более 9 млн рублей, средства были выделены городу из регионального бюджета.