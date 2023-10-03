Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

иллюстрация

Омскую гуманитарную академию уличили в серьезных нарушениях закона

3 октября 2023, 09:42
Фото: Город55
иллюстрация
В частном вузе должны устранить все нарушения до конца этого года.

В генпрокуратуре РФ рассказали о проверке в частном высшем учебном заведении Омской области. Речь идет про гуманитарную академию, расположенную в поселке Амурский. Сотрудники Управления Министерства юстиции РФ по Омской области обнаружили ряд нарушений в работе учреждения.

Как выяснилось, академия работала по уставу, который не соответствовал нормам федерального закона «О некоммерческих организациях». Также в вузе закрывали глаза на требования учредительных документов, а протоколы заседаний общего собрания работников и обучающихся, ученого совета и ректората были оформлены с нарушениями.

Кроме того, работники гуманитарной академии использовали печать с символикой, похожей на государственный герб РФ, что недопустимо в некоммерческих организациях. Руководству организации необходимо устранить все нарушения до 20 декабря 2023 года.

Волна увольнений накануне 1 сентября. С истфака ОмГУ массово уходят преподаватели
Узнать подробнее
#Образование#Омск#Омская область#Нарушения#Проверка#Вуз#Новости#Минюст#Алина Ясинская
Подпишитесь
На этой неделе в Омске заработают сирены. Объясняем, почему
Вчера, 09:25
Один человек умер. В Омской области растет заболеваемость коронавирусом
Сегодня, 02:20
Омская «Тепловая компания» стала акционерным обществом
Сегодня, 06:00
На лыжной базе, из-за которой мэрия Омска судилась с предпринимателем, продают бизнес
Сегодня, 02:55
Главные по тарифам. В РЭК Омской области требуется начальник отдела и специалисты
Сегодня, 04:29
В СВО погиб 30-летний мобилизованный уроженец Омской области
Сегодня, 07:26