Омскую гуманитарную академию уличили в серьезных нарушениях закона

Как выяснилось, академия работала по уставу, который не соответствовал нормам федерального закона «О некоммерческих организациях». Также в вузе закрывали глаза на требования учредительных документов, а протоколы заседаний общего собрания работников и обучающихся, ученого совета и ректората были оформлены с нарушениями.