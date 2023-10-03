Омскую гуманитарную академию уличили в серьезных нарушениях закона

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В генпрокуратуре РФ рассказали о проверке в частном высшем учебном заведении Омской области. Речь идет про гуманитарную академию, расположенную в поселке Амурский. Сотрудники Управления Министерства юстиции РФ по Омской области обнаружили ряд нарушений в работе учреждения.
Как выяснилось, академия работала по уставу, который не соответствовал нормам федерального закона «О некоммерческих организациях». Также в вузе закрывали глаза на требования учредительных документов, а протоколы заседаний общего собрания работников и обучающихся, ученого совета и ректората были оформлены с нарушениями.
Кроме того, работники гуманитарной академии использовали печать с символикой, похожей на государственный герб РФ, что недопустимо в некоммерческих организациях. Руководству организации необходимо устранить все нарушения до 20 декабря 2023 года.