Волна увольнений накануне 1 сентября. С истфака ОмГУ массово уходят преподаватели

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:47
Накануне нового учебного года в паблике «Защитим истфак ОмГУ» одно за другим стали появляться сообщения об уволенных сотрудниках. За пять месяцев — с апреля по августа 2023 года — с исторического факультета последовательно ушли восемь преподавателей: Ольга Метель, Николай Томилов, Юрий Родионов, Анна Крих, Наталья Суворова, Валентина Ключарева, Светлана Корусенко и Марина Бережнова. За исключением Валентины, которая, правда, тоже в скором времени защитится, все кандидаты или доктора исторических наук.
Город55 разобрался, какие события привели к массовому «бегству» преподавателей с истфака.
Еще в июле прошлого года в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского произошла крупная оптимизация, которую запустил занимавший на тот момент должность и. о ректора Сергей Замятин. Коснулась она и исторического факультета, объединенного в результате с факультетом теологии, философии и мировых культур и кафедрой физкультуры. Сотрудники истфака выступали против подобного укрупнения, но все их возражения оставались проигнорированными.
На этом изменения на теперь уже факультете истории, теологии и международных отношений не закончились. Кафедры начали присоединять друг к другу: кафедра дореволюционной отечественной истории и документоведения, а также кафедра этнологии, антропологии, археологии и музеологии вошли в состав всеобщей истории. К кафедре отечественной истории в 2020-м присоединили кафедру политологии, а в 2022-м — кафедру социологии.
«Когда реформировали нашу кафедру, все было очень быстро. Мы не успевали оглянуться, как вдруг принимались решения, но никто ни с кем ничего не согласовывал. Фактически это происходило по единоличному решению ректора, а все решения потом одобрялись очень „ручными“ советами что университета, что факультета. Нас таким образом быстро уничтожали», — рассказала Городу55 бывший преподаватель исторического факультета ОмГУ Марина Бережнова.
По сути двумя оставшимися на факультете историческими кафедрами руководит один сотрудник — Марина Александровна Мамонтова, которая также работает и в приемной комиссии Омского классического университета.
При этом, по словам сотрудников вуза, когда Сергей Замятин только пришел в ОмГУ, он говорил, что нужно избавляться от ситуаций, когда преподаватели работают на нескольких кафедрах, что лично он не может совмещать более двух работ. Как это высказывание соотносится с руководством одним человеком двух кафедр и занятостью в приемной комиссии — непонятно.
Преподаватели, отработавшие не один десяток лет на историческом факультете ОмГУ, говорят, что высшую школу просто убивают. Реформирование вуза, истфака, отдельных кафедр подчиняется денежным вопросам. Но принимая все решения сверху, руководство не учитывает, что переживают и думают люди, по отношению к которым эти решения принимают.
Например, на прошедшем 30 августа заседании расширенного ректората ОмГУ приняли решение формировать студенческие группы, исходя из соображений рентабельности. Ранее в одной группе максимум могло быть 30 человек. Если на специальность набирали, например, 34 человека, то их делили по двум группам, что приводило к дополнительным расходам. Преподавателям за занятия нужно было платить дважды. Теперь из соображений рентабельности эту норму отменяют: набрали 35 человек, значит столько студентов и посадят на занятия. Из-за эффективности затрат в вузе также перекроили и учебные планы.
«У нас действительно университет страдал из-за того, что многие группы были очень маленькие. Это, конечно, очень удорожало учебный процесс. Решение было очень жестким: соединить вместе несколько групп, запоточить. Например, антропологи узнали, что учебный план, на который они собственно поступали, отменили. И новый учебный план для 2 курса — это история валом, а специальных дисциплин мало. А они же не на направление „история“ поступали. И на истории не то чтобы хорошо, там тоже много изменений в учебном плане», — сообщает Марина Леонидовна Бережнова.
Бывший преподаватель исторического факультета отметила, что она по таким учебным планам не готова была работать.
«Я не хочу обманывать детей и говорить им, что они получают какое-то специальное образование. Объединение разных дисциплин именно в целях рентабельности приводит к тому, что люди не получают нормальное профессиональное образование. Дух стандарта просто подорван этими решениями. А стандарт это основной документ, по которому мы обучаем студентов. То есть любая проверка приедет и скажет, а вы как стандарты-то выполняете», — уточняет Марина Бережнова.
Еще одной проблемой исторического факультета стала передача курсов от одного преподавателя к другому, и делают это без какой-либо логики.
Именно учебная нагрузка стала одной из причин, из-за которых пришлось уволиться Валентине Ключаревой. На кафедру этнологии, антропологии и музеологии выпускница ОмГУ устроилась в 2020 году сразу после окончания магистратуры.
«Как правило, учебную нагрузку отдают преподавателям до конца июня, а все новые дисциплины включают в нее по согласованию с сотрудником. Мою нагрузку Марина Александровна Мамонтова сформировала в конце июля, все курсы в ней были новыми. На просьбу о возврате моих курсов — в прошлом году я вела юридическую антропологию и специальные исторические дисциплины — Марина Александровна ответила отказом», — рассказала Валентина корреспонденту Города55.
Кроме того Валентине Ключаревой не разрешили взять отпуск на сентябрь для командировки в Алматы по гранту Российского научного фонда. В период учебного процесса руководство вуза подобные поездки не одобряет.
Экс-сотрудники ОмГУ называют организацию учебного процесса и работы в вузе волюнтаристской: «что руководство захотело, то вы и сделаете».
«Я проработала на кафедре 32 года. Уходить, конечно, было очень сложно. Я все время колебалась, но решила, что уйду перед самым началом года. У нас были разные надежды, и на новое руководство кафедры, и другие различные слухи, которые витали в университетской атмосфере, связанные уже с тем, что может быть и ректор наконец-то уйдет. Мне очень жаль студентов. У нас в последние годы „набежали“ очень хорошие студенты. Но я им объясняю, что мы не их бросили. Наше увольнение — это просто крайняя форма протеста. Мы больше вообще ничего сделать не можем», — объяснила свое увольнение Марина Бережнова.
В итоге из-за увольнений перед самым началом учебного года, руководству университета и исторического факультета в частности нужно в короткий срок придумать, кому отдать на преподавание многочисленные дисциплины. Пытаются распределять предметы по новым молодым сотрудникам, которые совсем недавно окончили университет и даже не проходили такие курсы. Обосновывают все тем, что человек отучился на истфаке, а значит без проблем сможет преподавать и как-то разберется. Вопросы качества образования не поднимаются. Успеха в этом деле руководство, скорее всего, не добьется, так как на курс ушедшей в июле Анны Крих по политической антропологии до сих пор не назначили лектора.
В заключение отметим, что происходит подобное не только на историческом факультете. 1 сентября не вернулись в университет сотрудники факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Татьяна Винокурова и Ольга Дворжец, а также сотрудник экономического факультета Елена Асмаковец.
В июне вуз сократил практически всех сотрудников Центра довузовской подготовки и профориентации ОмГУ, директором которого был Валерий Воллерт, коллектив Института непрерывного и открытого образования (руководитель Сергей Тимкин), упразднил Центр дополнительных образовательных программ юридического факультета ОмГУ (заведующий Евгений Соломонов).
Такими оказались для классического университета последствия оптимизации: уволены около 20 человек, и это не считая сотрудников административно-хозяйственных подразделений. Со слесарями, работниками складов и прочими работниками вуз также «попрощался» в этом году. Правда, посчитать их число будет сложно.