Волна увольнений накануне 1 сентября. С истфака ОмГУ массово уходят преподаватели

В итоге из-за увольнений перед самым началом учебного года, руководству университета и исторического факультета в частности нужно в короткий срок придумать, кому отдать на преподавание многочисленные дисциплины. Пытаются распределять предметы по новым молодым сотрудникам, которые совсем недавно окончили университет и даже не проходили такие курсы. Обосновывают все тем, что человек отучился на истфаке, а значит без проблем сможет преподавать и как-то разберется. Вопросы качества образования не поднимаются. Успеха в этом деле руководство, скорее всего, не добьется, так как на курс ушедшей в июле Анны Крих по политической антропологии до сих пор не назначили лектора.