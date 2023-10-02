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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

иллюстрация

В Омской области исчез лысый пенсионер без пальца на правой руке

2 октября 2023, 07:14
Фото: Город55
иллюстрация
Пожилого мужчину ищут с прошлых выходных.

В субботу, 30 сентября, в Омской области пропал мужчина 1948 года рождения. Это случилось в селе Большие Уки (Большеуковский район). Пенсионер вышел из дома, расположенного на улице Шутова, и не вернулся.

В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» сообщили, как выглядит мужчина. Его рост — 160-165 см. Он среднего телосложения, с серыми глазами, лысый. В качестве особых примет выделено то, что у пенсионера нет на правой руке указательного пальца. В день исчезновения он был одет в куртку песочного цвета и темные штаны.

Всех, кому что-либо известно о мужчине, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или в полицию.

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Пропал человек#Пропал мужчина#Алина Ясинская
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