В Омской области исчез лысый пенсионер без пальца на правой руке

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В субботу, 30 сентября, в Омской области пропал мужчина 1948 года рождения. Это случилось в селе Большие Уки (Большеуковский район). Пенсионер вышел из дома, расположенного на улице Шутова, и не вернулся.
В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» сообщили, как выглядит мужчина. Его рост — 160-165 см. Он среднего телосложения, с серыми глазами, лысый. В качестве особых примет выделено то, что у пенсионера нет на правой руке указательного пальца. В день исчезновения он был одет в куртку песочного цвета и темные штаны.
Всех, кому что-либо известно о мужчине, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или в полицию.