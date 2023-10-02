В Омской области исчез лысый пенсионер без пальца на правой руке

В поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск» сообщили, как выглядит мужчина. Его рост — 160-165 см. Он среднего телосложения, с серыми глазами, лысый. В качестве особых примет выделено то, что у пенсионера нет на правой руке указательного пальца. В день исчезновения он был одет в куртку песочного цвета и темные штаны.