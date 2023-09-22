Новый комплекс Омского НПЗ даст больше топлива при меньшей нагрузке на экологию

«Газпром нефть» инвестировала в проект больше 66 млрд рублей. Компания продолжает модернизацию нефтеперерабатывающих производств в Омске и Москве. Общий объем инвестиций в обновление предприятий достиг почти 1 трлн рублей. Общий объем инвестиций «Газпром нефти» в модернизацию ОНПЗ с 2008 года, составит 500 млрд рублей к 2025 году. Современных технологии позволили предприятию увеличить глубину переработки нефти почти до 100%. При этом на 40% сократилось воздействие производства на окружающую среду, а к 2025 году оно станет ниже еще на 25%.