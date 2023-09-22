Новый комплекс Омского НПЗ даст больше топлива при меньшей нагрузке на экологию

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Комплекс был построен в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Он заменит сразу шесть устаревших установок.
«Важно, что в этой работе участвуют ведущие российские производители оборудования, инженеры и ученые, которые получают новые компетенции по созданию сложных технологических решений для нефтепереработки. Сегодня уже можно говорить о том, что наши НПЗ в Омске и Москве — одни из самых современных и технологичных не только в России, но и в мире. Они обеспечивают экологичное производство качественного топлива для стабильных поставок в российские регионы», — рассказал генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.
Команду запустить новый комплекс в эксплуатацию дали полпред Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков и руководитель Омской области Виталий Хоценко.
«Сегодня — на таком современном предприятии — мы запустили самую современную установку первичной переработки, которая обеспечит стабильную поставку сырья для дальнейшей переработки. Министерство энергетики поддерживает модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Это программа увеличивает выход светлых нефтепродуктов, повышает надежность и стабильность поставок топлива», — сообщил министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.
Новое производство ежегодно будет перерабатывать 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн газового конденсата. Он является частью технологической цепочки ОНПЗ по выпуску бензина, дизельного топлива и авиационного керосина, востребованных на рынке. Система цифрового управления позволяет настраивать производство продукции в зависимости от спроса, переключаясь между видами топлив.
«Сегодня в Омске начал работу самый современный в отрасли комплекс первичной переработки нефти, который полностью соответствует высоким стандартам промышленной и экологической безопасности. Реализация подобных масштабных инвестиционных проектов имеет особое значение для стабильного социально-экономического развития страны и создания высокотехнологичных рабочих мест в регионе», — сказал на открытии комплекса полномочный представитель Президента РФ Анатолий Серышев.
Крупнейшие российские изготовители высокотехнологичного оборудования, стройматериалов и цифровых систем приняли участие в создании нового производства. Его экологические показатели контролируют датчики автоматизированной системы мониторинга воздуха, передающие их в Росприроднадзор.
«Мы ценим участие компании в экономической жизни Омской области. В проектах модернизации ОНПЗ на разных этапах были задействованы более пятидесяти омских предприятий, в том числе местные производители высокотехнологичного оборудования», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Газпром нефть» инвестировала в проект больше 66 млрд рублей. Компания продолжает модернизацию нефтеперерабатывающих производств в Омске и Москве. Общий объем инвестиций в обновление предприятий достиг почти 1 трлн рублей. Общий объем инвестиций «Газпром нефти» в модернизацию ОНПЗ с 2008 года, составит 500 млрд рублей к 2025 году. Современных технологии позволили предприятию увеличить глубину переработки нефти почти до 100%. При этом на 40% сократилось воздействие производства на окружающую среду, а к 2025 году оно станет ниже еще на 25%.
«Омский НПЗ полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках федерального проекта „Чистый воздух“. Пуск нового комплекс первичной переработки нефти — очередной этап экологических преобразований нашего предприятия. Модернизируя производство, мы одновременно повышаем эффективность нефтепереработки и планомерно снижаем воздействие на окружающую среду», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.