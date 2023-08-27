Безработица в Омске упала до рекордно низких значений

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Омскстат представил данные о ситуации на рынке труда в мае — июле 2023 года. Заранее поясним: под рабочей силой понимается трудоспособное население в возрасте от 15 лет.
Численность рабочей силы за указанный период составила 935,5 тысяч человек. Из них почти 904 тысячи имели постоянную трудовую занятость, еще около 32 тысяч числились как безработные.
В целом уровень занятости — 60%, безработицы — 3,4%. Отметим, по итогам апреля — июня эти показатели составляли 60% и 3,8% соответственно. Однако численность рабочей силы была выше — 938 тысяч человек.