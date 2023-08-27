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Published Сегодня, 03:59

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иллюстрация

Безработица в Омске упала до рекордно низких значений

27 августа 2023, 03:59
Фото: 1MI
иллюстрация
Численность трудоспособного населения при этом сократилась на 2,5 тысячи.

Омскстат представил данные о ситуации на рынке труда в мае — июле 2023 года. Заранее поясним: под рабочей силой понимается трудоспособное население в возрасте от 15 лет.

Численность рабочей силы за указанный период составила 935,5 тысяч человек. Из них почти 904 тысячи имели постоянную трудовую занятость, еще около 32 тысяч числились как безработные.

В целом уровень занятости — 60%, безработицы — 3,4%. Отметим, по итогам апреля — июня эти показатели составляли 60% и 3,8% соответственно. Однако численность рабочей силы была выше — 938 тысяч человек.

В Омской области весомо сократилась безработица
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#Общество#Экономика#Работа#Омск#Омская область#Омскстат#Статистика#Безработица#Новости
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