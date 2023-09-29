Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину, который сбежал из-под домашнего ареста

Разыскивают преступника сотрудники отдела полиции №4. 51-летний мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, однако он нарушил избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и скрылся от следственных органов.