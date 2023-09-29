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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:58

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Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину, который сбежал из-под домашнего ареста

29 сентября 2023, 11:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

Полиция разыскивает омича, который сбежал из-под домашнего ареста

О поисках сбежавшего нарушителя сообщили в управлении МВД России по Омской области.

Разыскивают преступника сотрудники отдела полиции №4. 51-летний мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, однако он нарушил избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и скрылся от следственных органов.

Сотрудники полиции просят омичей, располагающих информацией о местонахождении фигуранта, позвонить в полицию по телефонам 102, 79-33-02, 8-913-609-75-19. Звонок конфиденциальный.

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#Полицейские#Преступление#Полиция#Омск#Омская область#Розыск#Преступность#Новости#Розыск по делу#Преступники#Анастасия Баянова
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