В Омске объявили в розыск смуглого мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
В региональном УМВД сообщили о розыске мужчины. Им занимаются сотрудники отдела полиции № 4. Его подозревают в совершении тяжкого преступления.
Сахран Камил-оглы Сулейманов 1996 года рождения худощавого телосложения. У него смуглая кожа, темные короткие волосы с проседью. Рост составляет 180 см.
Правоохранители просят помощи у омичей. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться в полицию по телефонам: 79-33-02, 8 913-609-75-19.