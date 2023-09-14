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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

иллюстрация

В Омске объявили в розыск смуглого мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении

14 сентября 2023, 04:52
Фото: Город55
иллюстрация
Правоохранительные органы просят неравнодушных омичей помочь.

В региональном УМВД сообщили о розыске мужчины. Им занимаются сотрудники отдела полиции № 4. Его подозревают в совершении тяжкого преступления.

Сахран Камил-оглы Сулейманов 1996 года рождения худощавого телосложения. У него смуглая кожа, темные короткие волосы с проседью. Рост составляет 180 см.

Правоохранители просят помощи у омичей. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться в полицию по телефонам: 79-33-02, 8 913-609-75-19.

Розыск! Омские полицейские ищут мужчину, подозреваемого в краже денег с чужой карты
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#Происшествия#Преступление#Омск#Омская область#Розыск#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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