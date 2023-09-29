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С омского депобразования взыщут 80 тысяч за увольнение директора школы в Амуре-2

С омского депобразования взыщут 80 тысяч за увольнение директора школы в Амуре-2

29 сентября 2023, 05:03
Родители и учителя вступились за репутацию директора.

В Центральном районном суде рассмотрели гражданское дело по иску омички Натальи Козловой, который она подала к департаменту образования администрации и ООО «Интернет Технологии». История касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщили в пресс-службе судов Омской области, женщина с 1996 года работала в школе № 30. Сначала она трудилась учителем, а потом, с 2006 года, заместителем директора. В 2013 году она дошла до должности директора. В общей сложности ее педагогический стаж составил 27 лет. Она также запускала с нуля новую школу в Амуре-2, которой дали № 96.

Многие учителя и родители думали, что после реорганизации Козлова сохранит за собой должность директора в обеих школах. Однако в начале апреля этого года ей сообщили, что новый контракт заключать с женщиной не собираются. Она в этот момент находилась в отпуске.

После в школах № 96 и 30 прошли встречи с директором профильного департамента, родителями и педагогами. Там же присутствовали и журналисты. Глава депобра Ильдар Бикмаев объяснил, что решение об отставке педагога принимали в связи со срывом приема первоклассников. Также были родители, которые оставляли жалобы на директора. В общей сложности их было порядка 150. В них заявлялось о некорректном обращении с родителями, сборе денежных средств и отсутствии доступа к стадиону. По мнению родителей учеников, жалобы могли оставлять омичи, чьим детям не хватило места в этой школе, а претензии департамента несущественны.

«Опубликованные высказывания не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца», — пришел к выводу Центральный районный суд.

Было решено взыскать с департамента образования 80 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда уволенному директору. Пока что судебный акт не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован.

Из отпуска на выход. В Омске отстаивают уволенного директора школы в Амуре-2
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#Омск#Омская область#Суд#Жалобы#Департамент образования#Новости#Директор школы#Конфликт#Алина Ясинская
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