С омского депобразования взыщут 80 тысяч за увольнение директора школы в Амуре-2

После в школах № 96 и 30 прошли встречи с директором профильного департамента, родителями и педагогами. Там же присутствовали и журналисты. Глава депобра Ильдар Бикмаев объяснил, что решение об отставке педагога принимали в связи со срывом приема первоклассников. Также были родители, которые оставляли жалобы на директора. В общей сложности их было порядка 150. В них заявлялось о некорректном обращении с родителями, сборе денежных средств и отсутствии доступа к стадиону. По мнению родителей учеников, жалобы могли оставлять омичи, чьим детям не хватило места в этой школе, а претензии департамента несущественны.