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Published Сегодня, 03:57

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Updated Сегодня, 04:02

иллюстрация

«Я плакала, дети ревели». Омичка прокомментировала объявление о продаже ее сына

28 сентября 2023, 03:57
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка прокомментировала объявление о продаже ее сына в интернете

Мать считает, что ее аккаунт могли взломать неизвестные.

Жителей Омской и Новосибирской областей недавно шокировало объявление о продаже ребенка. По геолокации его пытались продать из Новосибирска, но владельцем аккаунта оказалась омичка.

Как сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск», 25-летняя девушка проживает в селе Лузино (Омская область) вместе с мужем и двумя маленькими детьми — шестилетней дочерью и годовалым сыном. Снимки малыша и были опубликованы в интернете вместе с предложением о продаже.

Омичка находится в декрете. Она рассказала, что была шокирована объявлением. Как заверила девушка, его опубликовала не она. Оба ребенка, с ее слов, желанные, а их семья является благополучной. Она сообщила, что снимки сына на качели опубликовала на своей личной странице после прогулки.

«Узнала его сначала по комбинезону и шапочке. Когда поняла, что ошибки быть не может, это мой ребенок, у меня случилась истерика. Я плакала, дети ревели, муж нервничал. Ведь в объявлении была даже подпись такая же, как у меня на странице в соцсетях. Мне кажется, мою удаленную старую страницу кто-то восстановил, что меня взломали», — поделилась девушка.

Ранее она выставляла на продажу телевизор. После сделки аккаунт с сайта объявлений был удален, утверждает омичка. Она не знает, кто мог опубликовать информацию о продаже ее сына. Девушка намерена писать заявление в полицию, чтобы виновные лица были найдены.

Она уже дала показания полицейским, которые организовали проверку по данному факту. Также новосибирские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. б ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на куплю — продажу человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

«Подобное уже было». В деле о продаже ребенка из Омской области появились подробности
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Продажа#Ребенок#Уголовное дело#Новости#Алина Ясинская
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