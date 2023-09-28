«Я плакала, дети ревели». Омичка прокомментировала объявление о продаже ее сына

Омичка находится в декрете. Она рассказала, что была шокирована объявлением. Как заверила девушка, его опубликовала не она. Оба ребенка, с ее слов, желанные, а их семья является благополучной. Она сообщила, что снимки сына на качели опубликовала на своей личной странице после прогулки.