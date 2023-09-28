«Я плакала, дети ревели». Омичка прокомментировала объявление о продаже ее сына

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Жителей Омской и Новосибирской областей недавно шокировало объявление о продаже ребенка. По геолокации его пытались продать из Новосибирска, но владельцем аккаунта оказалась омичка.
Как сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск», 25-летняя девушка проживает в селе Лузино (Омская область) вместе с мужем и двумя маленькими детьми — шестилетней дочерью и годовалым сыном. Снимки малыша и были опубликованы в интернете вместе с предложением о продаже.
Омичка находится в декрете. Она рассказала, что была шокирована объявлением. Как заверила девушка, его опубликовала не она. Оба ребенка, с ее слов, желанные, а их семья является благополучной. Она сообщила, что снимки сына на качели опубликовала на своей личной странице после прогулки.
«Узнала его сначала по комбинезону и шапочке. Когда поняла, что ошибки быть не может, это мой ребенок, у меня случилась истерика. Я плакала, дети ревели, муж нервничал. Ведь в объявлении была даже подпись такая же, как у меня на странице в соцсетях. Мне кажется, мою удаленную старую страницу кто-то восстановил, что меня взломали», — поделилась девушка.
Ранее она выставляла на продажу телевизор. После сделки аккаунт с сайта объявлений был удален, утверждает омичка. Она не знает, кто мог опубликовать информацию о продаже ее сына. Девушка намерена писать заявление в полицию, чтобы виновные лица были найдены.
Она уже дала показания полицейским, которые организовали проверку по данному факту. Также новосибирские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. б ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на куплю — продажу человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего).