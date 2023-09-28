Получил по заслугам. В омском суде огласили приговор убийце известного бизнесмена

Напомним, что осенью 2022 года 58-летний мужчина пришел к своему школьному товарищу с просьбой одолжить денег. После отказа, Пантелеев 4 раза выстрелил в знакомого предпринимателя из оружия, которое ранее приобрел с рук. В результате потерпевший был убит. Мужчина попытался скрыть преступление, стер кровь, перетащил убитого в гараж, а все улики скинул в реку. Однако это не помешало следователям найти виновного, он был задержан через три дня в городе Тюмень.