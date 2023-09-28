Получил по заслугам. В омском суде огласили приговор убийце известного бизнесмена

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:37
За убийство школьного товарища, по совместительству известного предпринимателя, Виктору Пантелееву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), п. з ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), ч. 1 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия).
Суд также взыскал с виновного 3 миллиона рублей в пользу потерпевшей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Напомним, что осенью 2022 года 58-летний мужчина пришел к своему школьному товарищу с просьбой одолжить денег. После отказа, Пантелеев 4 раза выстрелил в знакомого предпринимателя из оружия, которое ранее приобрел с рук. В результате потерпевший был убит. Мужчина попытался скрыть преступление, стер кровь, перетащил убитого в гараж, а все улики скинул в реку. Однако это не помешало следователям найти виновного, он был задержан через три дня в городе Тюмень.