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Published Сегодня, 09:02

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Получил по заслугам. В омском суде огласили приговор убийце известного бизнесмена

28 сентября 2023, 09:02
Фото: 1MI
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Омский суд вынес приговор мужчине, который застрелил давнего знакомого

Оглашение приговора состоялось в омском областном суде сегодня, в 14:30.

За убийство школьного товарища, по совместительству известного предпринимателя, Виктору Пантелееву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), п. з ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), ч. 1 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия).

Суд также взыскал с виновного 3 миллиона рублей в пользу потерпевшей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Напомним, что осенью 2022 года 58-летний мужчина пришел к своему школьному товарищу с просьбой одолжить денег. После отказа, Пантелеев 4 раза выстрелил в знакомого предпринимателя из оружия, которое ранее приобрел с рук. В результате потерпевший был убит. Мужчина попытался скрыть преступление, стер кровь, перетащил убитого в гараж, а все улики скинул в реку. Однако это не помешало следователям найти виновного, он был задержан через три дня в городе Тюмень.

Видео: СУ СК РФ по Омской области
В Омске огласят приговор мужчине, обвиняемому в убийстве известного бизнесмена
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