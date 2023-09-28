В Омске огласят приговор мужчине, обвиняемому в убийстве известного бизнесмена

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В СУ СК РФ по Омской области сообщили, что сегодня, 28 сентября, в Омске огласят приговор обанкротившемуся бизнесмену Виктору Пантелееву. Его обвинили в убийстве знакомого предпринимателя.
История разворачивалась прошлой осенью, в сентябре. По версии следствия, Пантелеев потерял бизнес (он владел рестораном «Изба»), из-за чего искал деньги. Ему пришлось заложить машину дочери за 500 тыс рублей, на которой он с мая 2022 года работал в службе такси.
Мужчина пытался взять в долг у школьного товарища, 58-летнего бизнесмена Николая Плахина, который держал производство мешков в ООО «Поли-Про-Пак». Тот ему отказал. Гость пришел с пистолетом ПСМ, который нелегально купил, и не меньше четырех раз после отказа выстрелил в хозяина жилища. Выстрел в голову стал последним.
Далее, как выяснили следователи, Пантелеев перетащил тело в гараж, замыл следы крови, стер отпечатки своих пальцев и вырвал домофон с картой памяти. После этого отчаявшийся бизнесмен украл 45 тыс рублей и драгоценности, взяв таким образом нужные ему 500 тыс рублей.
Улики мужчина выбросил в реку и на выкупленном авто уехал в Тюмень. На выяснение обстоятельств случившегося потребовалось примерно 24 часа. Через три дня Пантелеева задержали.
Приговор огласят в областном суде, рассказали в пресс-центре регионального следкома.