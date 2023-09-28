В Омске огласят приговор мужчине, обвиняемому в убийстве известного бизнесмена

Мужчина пытался взять в долг у школьного товарища, 58-летнего бизнесмена Николая Плахина, который держал производство мешков в ООО «Поли-Про-Пак». Тот ему отказал. Гость пришел с пистолетом ПСМ, который нелегально купил, и не меньше четырех раз после отказа выстрелил в хозяина жилища. Выстрел в голову стал последним.