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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

иллюстрация

В Омске огласят приговор мужчине, обвиняемому в убийстве известного бизнесмена

28 сентября 2023, 07:26
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчина застрелил знакомого у него же в коттедже.

В СУ СК РФ по Омской области сообщили, что сегодня, 28 сентября, в Омске огласят приговор обанкротившемуся бизнесмену Виктору Пантелееву. Его обвинили в убийстве знакомого предпринимателя.

История разворачивалась прошлой осенью, в сентябре. По версии следствия, Пантелеев потерял бизнес (он владел рестораном «Изба»), из-за чего искал деньги. Ему пришлось заложить машину дочери за 500 тыс рублей, на которой он с мая 2022 года работал в службе такси.

Мужчина пытался взять в долг у школьного товарища, 58-летнего бизнесмена Николая Плахина, который держал производство мешков в ООО «Поли-Про-Пак». Тот ему отказал. Гость пришел с пистолетом ПСМ, который нелегально купил, и не меньше четырех раз после отказа выстрелил в хозяина жилища. Выстрел в голову стал последним.

Далее, как выяснили следователи, Пантелеев перетащил тело в гараж, замыл следы крови, стер отпечатки своих пальцев и вырвал домофон с картой памяти. После этого отчаявшийся бизнесмен украл 45 тыс рублей и драгоценности, взяв таким образом нужные ему 500 тыс рублей.

Улики мужчина выбросил в реку и на выкупленном авто уехал в Тюмень. На выяснение обстоятельств случившегося потребовалось примерно 24 часа. Через три дня Пантелеева задержали.

Приговор огласят в областном суде, рассказали в пресс-центре регионального следкома.

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#Омск#Омская область#Суд#Убийство#Предприниматель#Приговор#Новости#Долг#Оглашение приговора#Алина Ясинская
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