Путин поздравил Виталия Хоценко со вступлением в должность губернатора Омской области

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Хоценко подчеркнул, что много работы предстоит провести в коммунальной и транспортной сферах, а также в здравоохранении и образовании. Во время встречи с главами регионов Владимир Путин попросил уделить особое внимание поддержке участников СВО и развитию промышленного и экономического потенциала.
Губернатор Омской области добавил, что благодарен президенту за оказанную поддержку и доверие, также поблагодарил членов федерального правительства, которые побывали в регионе и лично оценили ситуацию.
«Владимир Владимирович всегда поддерживает. Реализация инициатив, которые он одобрил в ходе нашей личной встречи 28 августа, даст региону новый вектор и импульс развития как крупнейшего логистического центра страны и приграничной территории с нашим соседним государством — Казахстаном. Будем и дальше с командой регионального правительства работать на благо омичей, Омской области и всей России», — рассказал Хоценко.