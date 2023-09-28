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Путин поздравил Виталия Хоценко со вступлением в должность губернатора Омской области

Путин поздравил Виталия Хоценко со вступлением в должность губернатора Омской области

28 сентября 2023, 14:13
Фото: Правительство Омской области
На встрече с избранными главами регионов президент обозначил задачи, которые предстоит решить в первую очередь.

Хоценко подчеркнул, что много работы предстоит провести в коммунальной и транспортной сферах, а также в здравоохранении и образовании. Во время встречи с главами регионов Владимир Путин попросил уделить особое внимание поддержке участников СВО и развитию промышленного и экономического потенциала.

Губернатор Омской области добавил, что благодарен президенту за оказанную поддержку и доверие, также поблагодарил членов федерального правительства, которые побывали в регионе и лично оценили ситуацию.

«Владимир Владимирович всегда поддерживает. Реализация инициатив, которые он одобрил в ходе нашей личной встречи 28 августа, даст региону новый вектор и импульс развития как крупнейшего логистического центра страны и приграничной территории с нашим соседним государством — Казахстаном. Будем и дальше с командой регионального правительства работать на благо омичей, Омской области и всей России», — рассказал Хоценко.
Хоценко поручил построить водопровод за 900 млн в санаторно-курортной зоне
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#Омск#Омская область#Владимир Путин#Президент РФ#Губернатор#Губернатор области#Заседание#Новости#Президент#Анастасия Баянова
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