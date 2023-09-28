Путин поздравил Виталия Хоценко со вступлением в должность губернатора Омской области

Хоценко подчеркнул, что много работы предстоит провести в коммунальной и транспортной сферах, а также в здравоохранении и образовании. Во время встречи с главами регионов Владимир Путин попросил уделить особое внимание поддержке участников СВО и развитию промышленного и экономического потенциала.