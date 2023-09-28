Хоценко поручил построить водопровод за 900 млн в санаторно-курортной зоне

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Водопровод будет построен до села Красноярка и всей Чернолучинской зоны, где расположено более 43 детских оздоровительных лагерей, профилакториев и санаториев. Также на этой территории официально зарегистрировано свыше шести тысяч человек населения, однако фактически проживает многократно больше.
«За два года мы построим водопроводные сети, чтобы обеспечить качественной питьевой водой всю Чернолучинско-Красноярскую курортную зону. Речь идёт о сумме порядка 900 млн рублей», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко принятое решение.
Отмечается, что преобразования в отрасли ЖКХ повысят комфортность проживания людей в этих районах. Модернизация коммунальных сетей также значительно повысит качество жилищно-коммунальных услуг.