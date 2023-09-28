Хоценко поручил построить водопровод за 900 млн в санаторно-курортной зоне

Водопровод будет построен до села Красноярка и всей Чернолучинской зоны, где расположено более 43 детских оздоровительных лагерей, профилакториев и санаториев. Также на этой территории официально зарегистрировано свыше шести тысяч человек населения, однако фактически проживает многократно больше.