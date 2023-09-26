В Омске признали аварийным трехэтажный дом рядом с апарт-отелем «Маршал»

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Список аварийного жилья в Омске снова пополнился. Аварийным и подлежащим сносу признали трехэтажный многоквартирный дом по адресу Маршала Жукова, 152. Соответствующее постановление подписал 22 сентября мэр Омска Сергей Шелест.
Основанием для принятия такого решения стало заключение межведомственной комиссии г. Омска для оценки жилых помещений. Однако жителям трехэтажного дома не стоит рассчитывать на скорое расселение. Согласно постановлению, срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирного дома — до 31 декабря 2029 года. Контролировать исполнение этого постановления обязали заместителя мэра Омска, директора депстроя Михаила Веселева.
Отметим, что построили трехэтажный дом на 64 квартиры в 1962 году. Площадь жилых помещений составляет 1069,81 кв. м. Согласно сервису Дом.МинЖКХ, последний раз в трехэтажке ремонтировали крышу в 2018 году. Сейчас на фасаде дома есть трещины, проблемы также наблюдаются с внутренними стенами, перекрытиями и лестницами.
Ранее Город55 рассказывал, что на территории города нашли 339 небезопасных для проживания многоквартирных домов. На их ремонт и расселение нужно не менее 5,5 млрд рублей.