В Омске признали аварийным трехэтажный дом рядом с апарт-отелем «Маршал»

Отметим, что построили трехэтажный дом на 64 квартиры в 1962 году. Площадь жилых помещений составляет 1069,81 кв. м. Согласно сервису Дом.МинЖКХ, последний раз в трехэтажке ремонтировали крышу в 2018 году. Сейчас на фасаде дома есть трещины, проблемы также наблюдаются с внутренними стенами, перекрытиями и лестницами.