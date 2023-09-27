У омских сотрудников МЧС впервые прошли тактические учения в высотном жилом доме

Чтобы потушить огонь на высоте 19 этажа, были соединены два пожарных рукава по 50 метров. В составе звеньев газодымозащитной службы сотрудники МЧС России протянули рукавную линию по незадымляемым лестничным клеткам. Рядом с местом возгорания, на лестничной площадке у лифта, были обнаружены двое «пострадавших», которых в защитных капюшонах вывели на свежий воздух.