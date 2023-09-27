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У омских сотрудников МЧС впервые прошли тактические учения в высотном жилом доме

У омских сотрудников МЧС впервые прошли тактические учения в высотном жилом доме

27 сентября 2023, 12:00
Фото: МЧС Омск
В пожарно-тактических учениях приняли участие около 50 сотрудников МЧС России и девять единиц спецтехники.

Во время учений пожарные поднялись на высоту 20 жилых и 2 технических этажей в полном обмундировании. Личному составу также был продемонстрирован один из способов подачи воды на вершины высотных зданий.

Согласно легенде, во время стоянки на 19 этаже, загорелась кабина лифта. В этот момент в доме находились жильцы. Первым сигнал о возгорании дала пожарная сигнализация, после информация отобразилась и на пульте дежурного по дому.

Чтобы потушить огонь на высоте 19 этажа, были соединены два пожарных рукава по 50 метров. В составе звеньев газодымозащитной службы сотрудники МЧС России протянули рукавную линию по незадымляемым лестничным клеткам. Рядом с местом возгорания, на лестничной площадке у лифта, были обнаружены двое «пострадавших», которых в защитных капюшонах вывели на свежий воздух.

«Далее, по нашему плану ситуация ухудшается. Пламя переходит на кровлю жилого дома. Это высота 70 метров. Пожарные прокладывают рукавную линию выше и подают воду на тушение огня на кровле, используя ствол высокого давления», — рассказал о плане учений начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Омской области Константин Сосункевич.
Искусственная авария. У омских сотрудников МЧС прошли тактические учения
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#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Учения#МЧС#Новости#Опасность#Пожарная опасность#Анастасия Баянова#Пожарно-тактические учения
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