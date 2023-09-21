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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

В Омске сотрудники МЧС ликвидировали выдуманную аварию в рамках учений

Искусственная авария. У Омских сотрудников МЧС прошли тактические учения

21 сентября 2023, 13:10
Фото: МЧС России по Омской области

В Омске сотрудники МЧС ликвидировали выдуманную аварию в рамках учений

История о возгорании на территории промпредприятия по перевозке нефтепродуктов была придумала для тренировки тактических навыков спасателей.

По задумке, на железнодорожной станции в результате уширения пути с рельс сошли два вагона с дизельным топливом, общим весом около 5 тонн. Из опрокинувшегося вагона начал выливаться остаток груза, а вторая цистерна разрушилась во время обрушения.

В результате выдуманной чрезвычайной ситуации землю вылилось три тонны химически опасного вещества — водного раствора формальдегида. По предварительным данным пострадали пять сотрудников станции. Нефтепродукты и опасные вещества загорелись.

На место «происшествия» незамедлительно прибыли сотрудники ТП РСЧС, МЧС, а также расчет радиохимической разведки, Пожарно-спасательная служба Омской области и другие службы и ведомства.

Учения прошли успешно, «чрезвычайная ситуация» ликвидирована!

Фото: МЧС России по Омской области
Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в Омском университете
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#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#Новости#Тренировка#Анастасия Баянова
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