Искусственная авария. У Омских сотрудников МЧС прошли тактические учения

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По задумке, на железнодорожной станции в результате уширения пути с рельс сошли два вагона с дизельным топливом, общим весом около 5 тонн. Из опрокинувшегося вагона начал выливаться остаток груза, а вторая цистерна разрушилась во время обрушения.
В результате выдуманной чрезвычайной ситуации землю вылилось три тонны химически опасного вещества — водного раствора формальдегида. По предварительным данным пострадали пять сотрудников станции. Нефтепродукты и опасные вещества загорелись.
На место «происшествия» незамедлительно прибыли сотрудники ТП РСЧС, МЧС, а также расчет радиохимической разведки, Пожарно-спасательная служба Омской области и другие службы и ведомства.
Учения прошли успешно, «чрезвычайная ситуация» ликвидирована!