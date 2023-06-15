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Розовая ползучая тварь. В Омскую область вместе с арбузами привезли опасный сорняк

15 июня 2023, 07:43
Фото: Город55
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В Омскую область вместе с арбузами привезли опасный для урожая и животных сорняк

Растение представляет опасность не только для урожая, но и для животных.

В этом месяце в Омскую область завезли из республики Казахстан две крупных партии арбузов. Общий вес составил больше 36 тонн. Специалисты регионального Россельхознадзора организовали карантинный фитосанитарный контроль и проверили, насколько безопасен груз.

Экспертиза Омского референтного центра показала, что в подстилочном материале арбузов оказался ползучий сорняк-горчак, который еще называют розовым. Он несет сильнейший вред для посадок, так как урожайность с ним снижается на целых 50-70%. Так, горчак забирает влагу и питательные вещества из почвы в 2-5 раз больше, чем озимая пшеница. Однако сорняковое растение представляет опасность и для животных, в особенности его яд действует на лошадей.

Фото: Управление Россельхознадзора Омской области

В связи с этим специалисты решили сжечь подстилочный материал. В общей сложности с начала этого года в импортных овощах и фруктах находили опасные сорняковые растения восемь раз. В двух случаях в регион привозили тот самый ползучий горчак, рассказали в пресс-центре омского Россельхознадзора.

Ранее Город55 писал о том, как в Омскую область пытались привезти 18,2 тонн китайских нектаринов. На посту «Черлакский» товар задержали, проверили и повернули фуру назад в точку А — в Казахстан. Оказалось, что в грузовике лежали вовсе не нектарины.

Страшная ошибка. В Омскую область из Казахстана вместо персиков привезли нектарины
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Общество#Бизнес#Сорняк#Овощи и фрукты#Россельхознадзор#Фитосанитарный контроль#Импорт
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