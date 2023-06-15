Розовая ползучая тварь. В Омскую область вместе с арбузами привезли опасный сорняк

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В этом месяце в Омскую область завезли из республики Казахстан две крупных партии арбузов. Общий вес составил больше 36 тонн. Специалисты регионального Россельхознадзора организовали карантинный фитосанитарный контроль и проверили, насколько безопасен груз.
Экспертиза Омского референтного центра показала, что в подстилочном материале арбузов оказался ползучий сорняк-горчак, который еще называют розовым. Он несет сильнейший вред для посадок, так как урожайность с ним снижается на целых 50-70%. Так, горчак забирает влагу и питательные вещества из почвы в 2-5 раз больше, чем озимая пшеница. Однако сорняковое растение представляет опасность и для животных, в особенности его яд действует на лошадей.
В связи с этим специалисты решили сжечь подстилочный материал. В общей сложности с начала этого года в импортных овощах и фруктах находили опасные сорняковые растения восемь раз. В двух случаях в регион привозили тот самый ползучий горчак, рассказали в пресс-центре омского Россельхознадзора.
Ранее Город55 писал о том, как в Омскую область пытались привезти 18,2 тонн китайских нектаринов. На посту «Черлакский» товар задержали, проверили и повернули фуру назад в точку А — в Казахстан. Оказалось, что в грузовике лежали вовсе не нектарины.