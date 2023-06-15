Розовая ползучая тварь. В Омскую область вместе с арбузами привезли опасный сорняк

Экспертиза Омского референтного центра показала, что в подстилочном материале арбузов оказался ползучий сорняк-горчак, который еще называют розовым. Он несет сильнейший вред для посадок, так как урожайность с ним снижается на целых 50-70%. Так, горчак забирает влагу и питательные вещества из почвы в 2-5 раз больше, чем озимая пшеница. Однако сорняковое растение представляет опасность и для животных, в особенности его яд действует на лошадей.