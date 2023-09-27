Омич украл «горку» и эстакаду с учебной автоплощадки и сдал в металлом

В Шербакульском районе с заявлением о краже в полицию обратилась председатель ДОСААФ, сообщили 27 сентября в УМВД России по Омской области. Женщина рассказала, что с учебного автодрома похитили «горку» и часть эстакады. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.