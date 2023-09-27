Омич украл «горку» и эстакаду с учебной автоплощадки и сдал в металлом

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Шербакульском районе с заявлением о краже в полицию обратилась председатель ДОСААФ, сообщили 27 сентября в УМВД России по Омской области. Женщина рассказала, что с учебного автодрома похитили «горку» и часть эстакады. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.
Председатель самостоятельно решила подкараулить злоумышленника. Им оказался 70-летний местный житель. Мужчина припарковал свою машину в укромном месте, а сам с помощью шлифовальной машины спиливал металлические части с учебного инвентаря. Председатель вызвала на место полицию.
Подозреваемого задержали и выяснили, что он занимается сбором металлолома. На учебную площадку наведывается в третий раз. Част похищенного мужчина использовал в хозяйстве, а остальное сдал на металл.
На злоумышленника завели два уголовных дела за кражу и покушение на кражу.
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