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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

иллюстрация

Молодой омич хотел закончить наркодело приятеля, за что получил девять лет «строгача»

27 сентября 2023, 05:33
Фото: Город55
иллюстрация

Молодой омич получил девять лет колонии за попытку продажи наркотиков друга

Парень при задержании говорил, что всего лишь хотел заработать.

В региональной прокуратуре рассказали о вынесении приговора по уголовному делу в отношении 18-летнего безработного омича. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. История разворачивалась в январе этого года.

Парень следовал указанию своего напарника, который на тот момент уже был фигурантом уголовного дела. Он поднял из его тайника синтетический наркотик весом 262 грамма, чтобы потом продать. Это был N-метилэфедрон.

Правда, попытка продажи не увенчалась успехом — парня задержали оперативники. В багажнике машины они обнаружили сверток с веществом и изъяли его. В квартире у молодого человека нашли электронные весы и упаковочный материал.

Омич частично признал вину, настаивая на том, что хотел только заработать денег. Наркотики при этом, по его словам, он хотел уничтожить.

Его приговорили к девяти года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, поэтому сторона защиты может его обжаловать.

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#Преступление#Омск#Омская область#Наркотики#Прокуратура Омской области#Приговор#Новости#Алина Ясинская
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