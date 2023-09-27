Молодой омич хотел закончить наркодело приятеля, за что получил девять лет «строгача»

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В региональной прокуратуре рассказали о вынесении приговора по уголовному делу в отношении 18-летнего безработного омича. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. История разворачивалась в январе этого года.
Парень следовал указанию своего напарника, который на тот момент уже был фигурантом уголовного дела. Он поднял из его тайника синтетический наркотик весом 262 грамма, чтобы потом продать. Это был N-метилэфедрон.
Правда, попытка продажи не увенчалась успехом — парня задержали оперативники. В багажнике машины они обнаружили сверток с веществом и изъяли его. В квартире у молодого человека нашли электронные весы и упаковочный материал.
Омич частично признал вину, настаивая на том, что хотел только заработать денег. Наркотики при этом, по его словам, он хотел уничтожить.
Его приговорили к девяти года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, поэтому сторона защиты может его обжаловать.