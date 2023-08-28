Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

иллюстрация

В Омске гостья из ближнего зарубежья распространяла по городу опасный наркотик

28 августа 2023, 07:52
Фото: Город55
иллюстрация
Сотрудники регионального УМВД поймали ее с поличным.

В региональном УМВД сообщили о женщине, которую подозревают в распространении сильнодействующего наркотика в Омске. Оперативники задержали ее с поличным в городке Нефтяников.

У нее нашли 161 сверток с порошком светлого цвета. Как показала экспертиза, это был героин. Злоумышленница успела сделать четыре закладки на проспекте Мира. По этой улице она арендовала квартиру, чтобы фасовать товар. Здесь у нее обнаружили еще 204 свертка, весы и упаковочный материал. В общей сложности у задержанной изъяли больше 150 граммов высококонцентрированного героина.

Видео: Город55

Как выяснили в правоохранительных органах, 29-летняя девушка приехала в Россию несколько месяцев назад из ближнего зарубежья. Она занималась наркотиками не только в Омске, но и других городах. Последние две недели закладчица обосновалась здесь.

За покушение на сбыт крупной партии наркотиков в отношении нее возбуждено сразу три уголовных дела (ч. 3 ст. 30 — ч .4 ст. 228.1 УК РФ). Фигурантке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Пока что она находится в СИЗО.

Ранее Город55 писал об аресте замначальника отдела Управления наркоконтроля УМВД Максима Бородина. В данное время он находится под стражей. Сотрудник ведомства подозревается в незаконном сбыте наркотиков.

В Омске высокопоставленного наркополицейского арестовали за торговлю наркотиками
Узнать подробнее
Арбузы с наркотиками. На трассе Омск-Павлодар задержали фуру с опасным зельем
Узнать подробнее
#Происшествия#Видео#Наркотики#Уголовное дело#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская#Покушение на сбыт наркотиков
Подпишитесь
Незаконная передача ребенка, вырубка тысячи деревьев в Омске, презентация «Авангарда»
Вчера, 10:38
Песни, танцы, «Авангард». Омичам презентовали команду нового сезона
Сегодня, 05:08
В Омске департамент городского хозяйства построит уличный туалет за 225 тысяч
Сегодня, 06:22
В начале осени «ЮВТ Аэро» запустит рейсы из Омска в Томск
Сегодня, 06:44
Экс-директор гостиницы Илья Очкин официально возглавил омские «Муниципальные рынки»
Сегодня, 04:04
Зарплата до 43 тысяч в месяц. В омскую администрацию ищут новых сотрудников
Сегодня, 07:29