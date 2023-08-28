В Омске гостья из ближнего зарубежья распространяла по городу опасный наркотик

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
В региональном УМВД сообщили о женщине, которую подозревают в распространении сильнодействующего наркотика в Омске. Оперативники задержали ее с поличным в городке Нефтяников.
У нее нашли 161 сверток с порошком светлого цвета. Как показала экспертиза, это был героин. Злоумышленница успела сделать четыре закладки на проспекте Мира. По этой улице она арендовала квартиру, чтобы фасовать товар. Здесь у нее обнаружили еще 204 свертка, весы и упаковочный материал. В общей сложности у задержанной изъяли больше 150 граммов высококонцентрированного героина.
Как выяснили в правоохранительных органах, 29-летняя девушка приехала в Россию несколько месяцев назад из ближнего зарубежья. Она занималась наркотиками не только в Омске, но и других городах. Последние две недели закладчица обосновалась здесь.
За покушение на сбыт крупной партии наркотиков в отношении нее возбуждено сразу три уголовных дела (ч. 3 ст. 30 — ч .4 ст. 228.1 УК РФ). Фигурантке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Пока что она находится в СИЗО.
Ранее Город55 писал об аресте замначальника отдела Управления наркоконтроля УМВД Максима Бородина. В данное время он находится под стражей. Сотрудник ведомства подозревается в незаконном сбыте наркотиков.