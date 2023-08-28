В Омске гостья из ближнего зарубежья распространяла по городу опасный наркотик

У нее нашли 161 сверток с порошком светлого цвета. Как показала экспертиза, это был героин. Злоумышленница успела сделать четыре закладки на проспекте Мира. По этой улице она арендовала квартиру, чтобы фасовать товар. Здесь у нее обнаружили еще 204 свертка, весы и упаковочный материал. В общей сложности у задержанной изъяли больше 150 граммов высококонцентрированного героина.