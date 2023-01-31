Юристы мэрии хотят ужесточить правила присвоения звания Почетного гражданина Омска

2 февраля в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. В повестке дня, помимо всего прочего, изменение положения «О звании „Почетный гражданин города Омска“ и порядке его присвоения». Сейчас существует квота — не более двух новых «почетных» в год, и мэрия хочет это изменить.