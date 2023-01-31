Юристы мэрии хотят ужесточить правила присвоения звания Почетного гражданина Омска

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
2 февраля в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. В повестке дня, помимо всего прочего, изменение положения «О звании „Почетный гражданин города Омска“ и порядке его присвоения». Сейчас существует квота — не более двух новых «почетных» в год, и мэрия хочет это изменить.
— В целях повышения статуса звания проектом Решения предлагается
установить, что присвоение звания «Почетный гражданин города Омска»
осуществляется в годы празднования юбилейных дат со дня основания города
Омска, — говорится в пояснительной записке. — При этом предусмотрено, что под юбилейными датами со дня основания города Омска понимаются каждые пять лет со дня основания города Омска. Звание планируется присваивать в указанные годы не
более чем трем гражданам.
Таким образом, предлагается объявлять максимум трех новых «почетных граждан» в пятилетку. Это означает, что скорость пополнения списка уменьшится в три с лишним раза, а новые «почетные» появятся не раньше 2026 года.
Сейчас в Омске 12 почетных граждан (13-й, Александр Пушница, умер совсем недавно). Старшему из них, Николаю Грицевичу, 103 года. Младшей «почетной гражданке», Виталине Бацарашкиной, 27 лет. Если новые правила будут приняты, носителей почетного звания может стать заметно меньше в долгосрочной перспективе.
Комитет Горсовета только выдает рекомендации. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.