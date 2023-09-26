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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

иллюстрация

В минздраве Омской области рассказали о состоянии найденного в кустах новорожденного

26 сентября 2023, 06:17
Фото: Город55
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Мальчика скоро переведут из реанимации в отделение.

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили о состоянии новорожденного мальчика, найденного в селе Одесское. Его обнаружила местная жительница по пути на работу вчера днем, 25 сентября.

Младенец находится под наблюдением врачей, ему оказывают всю необходимую помощь. Он прошел несколько обследований. Медики заключили, что его жизни ничего не угрожает — все показатели в пределах нормы. Как уточнили в пресс-службе ведомства, мальчика скоро переведут из реанимации в отделение.

Напомним, что мать ребенка исчезла. Ее поиском занимаются сотрудники правоохранительных органов. В отношении нее также возбуждено уголовное дело. Мальчик, по оценкам специалистов, находился на улице пару часов с момента рождения. Сотрудница МФЦ случайно услышала его плач, когда возвращалась с обеда на работу.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Ребенок#Уголовное дело#Новорожденный#Новости#Алина Ясинская
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