В минздраве Омской области рассказали о состоянии найденного в кустах новорожденного

Младенец находится под наблюдением врачей, ему оказывают всю необходимую помощь. Он прошел несколько обследований. Медики заключили, что его жизни ничего не угрожает — все показатели в пределах нормы. Как уточнили в пресс-службе ведомства, мальчика скоро переведут из реанимации в отделение.