Стали известны подробности обнаружения младенца в канаве в Омской области

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
В СУ СК РФ по Омской области рассказали подробности вопиющего случая в поселке Одесское. Вчера днем, 25 сентября, там обнаружили новорожденного мальчика. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Стало известно, что ребенка нашла 50-летняя сельчанка, работающая специалистом в МФЦ. Она возвращалась с обеда на работу и вдруг в парковой зоне услышала плач. Женщина обогрела младенца, лежавшего без одежды на улице Первомайская, и сразу вызвала скорую. Мальчику своевременно оказали помощь, поэтому его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей.
По оценкам экспертов, мальчик родился примерно за час-два до обнаружения. Следователи и другие специалисты осмотрели место, где оставили ребенка, собрали вещественные доказательства. Вместе с полицейскими они ищут мать и выясняют все обстоятельства инцидента.
Жителей региона просят помочь в поисках матери. Всем, кому что-либо известно о ней, следует позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или на линию «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123, или в полицию.