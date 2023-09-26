Стали известны подробности обнаружения младенца в канаве в Омской области

Стало известно, что ребенка нашла 50-летняя сельчанка, работающая специалистом в МФЦ. Она возвращалась с обеда на работу и вдруг в парковой зоне услышала плач. Женщина обогрела младенца, лежавшего без одежды на улице Первомайская, и сразу вызвала скорую. Мальчику своевременно оказали помощь, поэтому его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей.