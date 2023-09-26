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Posted Сегодня, 02:43

Published Сегодня, 02:43

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

иллюстрация

Стали известны подробности обнаружения младенца в канаве в Омской области

26 сентября 2023, 02:43
Фото: Город55
иллюстрация
Плач малыша случайно услышала женщина, которая шла на работу с обеда.

В СУ СК РФ по Омской области рассказали подробности вопиющего случая в поселке Одесское. Вчера днем, 25 сентября, там обнаружили новорожденного мальчика. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Стало известно, что ребенка нашла 50-летняя сельчанка, работающая специалистом в МФЦ. Она возвращалась с обеда на работу и вдруг в парковой зоне услышала плач. Женщина обогрела младенца, лежавшего без одежды на улице Первомайская, и сразу вызвала скорую. Мальчику своевременно оказали помощь, поэтому его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей.

По оценкам экспертов, мальчик родился примерно за час-два до обнаружения. Следователи и другие специалисты осмотрели место, где оставили ребенка, собрали вещественные доказательства. Вместе с полицейскими они ищут мать и выясняют все обстоятельства инцидента.

Жителей региона просят помочь в поисках матери. Всем, кому что-либо известно о ней, следует позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или на линию «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123, или в полицию.

Новорожденный мальчик в омской канаве «перерос» в уголовное дело
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#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новорожденный#Новости#Алина Ясинская
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