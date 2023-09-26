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Следователи продолжают разыскивать мать ребенка

Новорожденный мальчик в омской канаве «перерос» в уголовное дело

26 сентября 2023, 01:08
Фото: 1MI
Следователи продолжают разыскивать мать ребенка

Из-за младенца в омской канаве возбудили дело о покушении на убийство

В региональном СК инициировали уголовное преследование матери малыша, которая пока еще не найдена.

В СКР по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после шокирующей истории с обнаружением живого новорожденного мальчика в канаве в селе Одесское.

«Возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливается мать ребенка, которая и будет отвечать за содеянное по уголовной статье», — пояснили Городу55 в ведомстве.

Напомним, этот случай, который всколыхнул всю область и страну в целом, произошел днем 25 сентября в лесополосе на улице Первомайской в рабочем поселке Одесское. Там случайные прохожие наткнулись в канаве на живого новорожденного мальчика.

В Омской области в канаве нашли живого новорожденного ребенка
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Сейчас ребенок, который родился около суток назад, находится под присмотром медиков. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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