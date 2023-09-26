Новорожденный мальчик в омской канаве «перерос» в уголовное дело

Posted Сегодня, 01:08
Published Сегодня, 01:08
Modified Сегодня, 01:08
Updated Сегодня, 01:08
В СКР по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после шокирующей истории с обнаружением живого новорожденного мальчика в канаве в селе Одесское.
«Возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливается мать ребенка, которая и будет отвечать за содеянное по уголовной статье», — пояснили Городу55 в ведомстве.
Напомним, этот случай, который всколыхнул всю область и страну в целом, произошел днем 25 сентября в лесополосе на улице Первомайской в рабочем поселке Одесское. Там случайные прохожие наткнулись в канаве на живого новорожденного мальчика.
Сейчас ребенок, который родился около суток назад, находится под присмотром медиков. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.