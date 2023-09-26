Хоценко и Шелест передали в парк омского транспорта 20 новых автобусов

Сегодня, 26 сентября, губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест передали водителям ключи от новых автобусов «НеФАЗ». Они поедут по одному из самых загруженных маршрутов. Транспорт приобрели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».