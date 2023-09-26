Хоценко и Шелест передали в парк омского транспорта 20 новых автобусов

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Сегодня, 26 сентября, губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест передали водителям ключи от новых автобусов «НеФАЗ». Они поедут по одному из самых загруженных маршрутов. Транспорт приобрели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
«Это хороший очередной подарок городу — 20 автобусов, работающих на экологически чистом газомоторном топливе, сегодня выходят на линию и по сути полностью замещают собой весь пассажирский автотранспорт на 33-м маршруте. Самое главное, эти автобусы — комфортные, безопасные, экологичные и эстетичные, что тоже немаловажно, потому что современный общественный транспорт — это в том числе и красота нашего города», — заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В регионе планируют и дальше обновлять состав общественного транспорта. В настоящее время готовят документы для покупки 10 автобусов в рамках нацпроекта «Экология».
Новые автобусы вмещают 102 пассажира, имеют 27 мест. В машинах отсутствуют ступеньки, что упрощает посадку и высадку. В автобусах установлена современная система отопления.
«Думаю, всем омичам будет комфортно ездить на этих автобусах, потому что мы учли все обращения, которые были раньше. Все 20 автобусов имеют двойное остекление, что важно при наших морозах, а также надежные кондиционеры, семь камер видеонаблюдения и отдельно еще систему, которая следит за состоянием водителя», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
Автобусы имеют и свои экономические преимущества. Транспорт работает на природном газе, который значительно дешевле традиционных видов топлива. Двигатель внутреннего сгорания мощностью 260 л. с. выполняет требования экологических норм Евро-5.
Новые автобусы выйдут на линию поэтапно и соединят противоположные части Омска.