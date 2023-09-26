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По пятницам и воскресеньям. Из Омска возобновят прямые авиарейсы в Тобольск

26 сентября 2023, 05:26
Фото: 1MI
Иллюстрация
Перевозить пассажиров по маршруту будет компания «ЮВТ Аэро». Время в пути составит 1 час.

С 6 октября из Омска возобновят прямой рейс в Тобольск. Перевозить пассажиров по маршруту будет компания «ЮВТ Аэро» на самолетах CRJ200, сообщили в социальных сетях омского аэропорта.

Рейсы будут летать дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям.

В Тобольск:
— по пятницам: вылет в 16:30 час., прилет в 16:30 час.;
— по воскресеньям: вылет в 10:00 час., прилет в 10:00 час.

В Омск:
— по пятницам: вылет в 13:50 час., прилет в 15:50 час.;
— по воскресеньям: вылет в 10:50 час, прилет в 12:50 час.

Время для каждого города указано местное.

Время в пути составит 1 час. Стоимость билета — 3 315 рублей.

Ранее из Омска запустили авиарейс в Томск. Маршрут также обслуживает перевозчик «ЮВТ Аэро». Стоимость перелета — от 3 769 руб. в одну сторону.

Прямой маршрут в Томск. Из омского аэропорта запустили новый авиарейс
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