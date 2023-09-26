По пятницам и воскресеньям. Из Омска возобновят прямые авиарейсы в Тобольск

В Тобольск:

— по пятницам: вылет в 16:30 час., прилет в 16:30 час.;

— по воскресеньям: вылет в 10:00 час., прилет в 10:00 час.



В Омск:

— по пятницам: вылет в 13:50 час., прилет в 15:50 час.;

— по воскресеньям: вылет в 10:50 час, прилет в 12:50 час.



Время для каждого города указано местное.