По пятницам и воскресеньям. Из Омска возобновят прямые авиарейсы в Тобольск

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
С 6 октября из Омска возобновят прямой рейс в Тобольск. Перевозить пассажиров по маршруту будет компания «ЮВТ Аэро» на самолетах CRJ200, сообщили в социальных сетях омского аэропорта.
Рейсы будут летать дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям.
В Тобольск:
— по пятницам: вылет в 16:30 час., прилет в 16:30 час.;
— по воскресеньям: вылет в 10:00 час., прилет в 10:00 час.
В Омск:
— по пятницам: вылет в 13:50 час., прилет в 15:50 час.;
— по воскресеньям: вылет в 10:50 час, прилет в 12:50 час.
Время для каждого города указано местное.
Время в пути составит 1 час. Стоимость билета — 3 315 рублей.
Ранее из Омска запустили авиарейс в Томск. Маршрут также обслуживает перевозчик «ЮВТ Аэро». Стоимость перелета — от 3 769 руб. в одну сторону.