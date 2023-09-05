Прямой маршрут в Томск. Из омского аэропорта запустили новый авиарейс

Сегодня, 5 сентября, из Омска запустили прямой авиарейс в Томск. Маршрут обслуживает перевозчик «ЮВТ Аэро». Запланировано два рейса в неделю — по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 20 минут. Стоимость перелета — от 3 769 руб. в одну сторону.