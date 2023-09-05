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Прямой маршрут в Томск. Из омского аэропорта запустили новый авиарейс

5 сентября 2023, 05:57
Фото: 1MI
Иллюстрация

Из Омска запустили новый авиарейс в Томск

Время в пути составляет 1 час 20 минут.

Сегодня, 5 сентября, из Омска запустили прямой авиарейс в Томск. Маршрут обслуживает перевозчик «ЮВТ Аэро». Запланировано два рейса в неделю — по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 20 минут. Стоимость перелета — от 3 769 руб. в одну сторону.

В аэропорту Омска по случаю открытия нового направления поздравили первого зарегистрировавшегося пассажира. Им стал томич Александр Аминов. В Омск он летает по работе, а потому прямой рейс между городами для пассажира весьма актуален.

Ранее в омском аэропорту рассказали о планах запустить в 2024 году прямой рейс в столицу Ингушетии — город Магас. В настоящее время выясняют потребность омичей в таком маршруте.

Самолет до Магаса. Из Омска планируют запустить прямой рейс в Ингушетию
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#Общество#Транспорт#Самолет#Омск#Омская область#Авиакомпании#Авиарейсы#Рейс#Томск#Евгений Игишев
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