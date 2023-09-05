Прямой маршрут в Томск. Из омского аэропорта запустили новый авиарейс

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Сегодня, 5 сентября, из Омска запустили прямой авиарейс в Томск. Маршрут обслуживает перевозчик «ЮВТ Аэро». Запланировано два рейса в неделю — по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 20 минут. Стоимость перелета — от 3 769 руб. в одну сторону.
В аэропорту Омска по случаю открытия нового направления поздравили первого зарегистрировавшегося пассажира. Им стал томич Александр Аминов. В Омск он летает по работе, а потому прямой рейс между городами для пассажира весьма актуален.
Ранее в омском аэропорту рассказали о планах запустить в 2024 году прямой рейс в столицу Ингушетии — город Магас. В настоящее время выясняют потребность омичей в таком маршруте.