Житель Омской области из-за развода застрелил брата жены и двух своих маленьких детей

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
В Любинском районе Омской области следователи СКР по Омской области работают на месте жестокого убийства в рабочем поселке Любино, где во дворе одного из частных домов были найдены тела двух мужчин и двух маленьких мальчиков 3 и 5 лет.
«Предварительно, вечером 24 сентября 36-летний житель Любино поругался с супругой из-за развода и из ружья застрелил 27-летнего брата жены и двух своих сыновей», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
После этого, по данным следствия, подозреваемый покончил с собой. При этом 30-летней супруге погибшего удалось убежать с двумя маленькими детьми, — годовалой девочкой и 7-летним сыном.
Как выяснил Город55, в последнее время подозреваемый жил у матери, а вечером пришел к супруге якобы поговорить.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей и очевидцев. Поговорить с потерпевшей женщиной пока не получается, так как у нее сильнейший шок и истерика.