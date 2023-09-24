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Сейчас на месте жестокой расправы работают силовики

Житель Омской области из-за развода застрелил брата жены и двух своих маленьких детей

24 сентября 2023, 17:14
Фото: 1MI
Сейчас на месте жестокой расправы работают силовики
При этом супруга подозреваемого с годовалым малышом и семилетней дочерью смогла сбежать.

В Любинском районе Омской области следователи СКР по Омской области работают на месте жестокого убийства в рабочем поселке Любино, где во дворе одного из частных домов были найдены тела двух мужчин и двух маленьких мальчиков 3 и 5 лет.

«Предварительно, вечером 24 сентября 36-летний житель Любино поругался с супругой из-за развода и из ружья застрелил 27-летнего брата жены и двух своих сыновей», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

После этого, по данным следствия, подозреваемый покончил с собой. При этом 30-летней супруге погибшего удалось убежать с двумя маленькими детьми, — годовалой девочкой и 7-летним сыном.

Как выяснил Город55, в последнее время подозреваемый жил у матери, а вечером пришел к супруге якобы поговорить.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей и очевидцев. Поговорить с потерпевшей женщиной пока не получается, так как у нее сильнейший шок и истерика.

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