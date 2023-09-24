Мэрия отсудила 215 тысяч рублей у фирмы за землю под недостроенным магазином

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Арбитражный суд 21 сентября удовлетворил требования депимущества омской мэрии об оплате за использование земли. Речь о тысячи квадратных метрах на пересечении улиц 20-я Линия и 20 лет РККА. Там в 2017 году ООО «ФСК-Инвест» начало строить продовольственный магазин. Сдать объект необходимо было до 2019 года. Компания не успела.
Договор аренды с мэрией был расторгнут в ноябре 2019-го. «ФСК-Инвест» перестало вносить ежемесячную плату с февраля 2020 года. Однако продолжало пользоваться землей.
Специалисты департамента имущественных отношений рассчитали: фирма задолжала 215 тысяч рублей за аренду. Суд согласился и удовлетворил требования об оплате в полном объеме. Информация доступна на сайте Арбитража.
Отметим, недостроенный магазин по решению суда изъяли в 2020 году. А в апреле этого года стало известно, что ООО «ФСК-Инвест» получило разрешение на строительство пятиэтажного жилого дома на улице 1-я Садовая. Компания зарегистрирована в 2005 году. 7 сентября 2023-го там сменился директор. Им стал Виталий Киселев.