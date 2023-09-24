Мэрия отсудила 215 тысяч рублей у фирмы за землю под недостроенным магазином

Отметим, недостроенный магазин по решению суда изъяли в 2020 году. А в апреле этого года стало известно, что ООО «ФСК-Инвест» получило разрешение на строительство пятиэтажного жилого дома на улице 1-я Садовая. Компания зарегистрирована в 2005 году. 7 сентября 2023-го там сменился директор. Им стал Виталий Киселев.