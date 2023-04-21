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На Левобережье Омска компания «ФСК Инвест» построит новую пятиэтажку

21 апреля 2023, 05:38
Фото: 1MI
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Проект строительства получил положительное заключение экспертизы.

В Кировском округе Омска на улице 1-я Садовая готовятся к строительству 5-этажного жилого дома. Городу55 стало известно, что застройщиком выступает ООО «ФСК-Инвест».

Проект строительства уже получил положительное заключение от ООО «Экспертная группа „Союз“. Его подготовкой занималось ООО „Стиль-Проект“, гендиректором которого с 2006 года является Дмитрий Сваровский.

Отметим, что ООО «ФСК-Инвест» зарегистрировали в Омске в 2005 году. Директор фирмы — Роман Мирончик. Учредителями ООО помимо Мирончика также значатся Игорь и Виталий Киселевы.

Кстати, в 2020 году у «ФСК-Инвест» по решению Арбитражного суда изъяли недостроенное здание магазина на пересечении улиц 20-я линия и 20 лет РККА. Магазин начали строить еще в 2010 году, однако на момент изъятия степень готовности составляла всего 6%.

В Омске на 6-й Северной собираются строить магазин со спортивными помещениями
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#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дома#Многоквартирный дом#Застройщик#Проект#Экспертиза#Город#Новости#Омск
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