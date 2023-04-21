На Левобережье Омска компания «ФСК Инвест» построит новую пятиэтажку

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
В Кировском округе Омска на улице 1-я Садовая готовятся к строительству 5-этажного жилого дома. Городу55 стало известно, что застройщиком выступает ООО «ФСК-Инвест».
Проект строительства уже получил положительное заключение от ООО «Экспертная группа „Союз“. Его подготовкой занималось ООО „Стиль-Проект“, гендиректором которого с 2006 года является Дмитрий Сваровский.
Отметим, что ООО «ФСК-Инвест» зарегистрировали в Омске в 2005 году. Директор фирмы — Роман Мирончик. Учредителями ООО помимо Мирончика также значатся Игорь и Виталий Киселевы.
Кстати, в 2020 году у «ФСК-Инвест» по решению Арбитражного суда изъяли недостроенное здание магазина на пересечении улиц 20-я линия и 20 лет РККА. Магазин начали строить еще в 2010 году, однако на момент изъятия степень готовности составляла всего 6%.