На Левобережье Омска компания «ФСК Инвест» построит новую пятиэтажку

Кстати, в 2020 году у «ФСК-Инвест» по решению Арбитражного суда изъяли недостроенное здание магазина на пересечении улиц 20-я линия и 20 лет РККА. Магазин начали строить еще в 2010 году, однако на момент изъятия степень готовности составляла всего 6%.